ATHLETISME Meeting 71 : Lucille Jambon échoue d’un souffle dans sa tentative de record sur 800 m

Sur le bord de piste, Emilie, sa sœur, donne de la voix. Dans les gradins copieusement remplis de Léo-Lagrange, le public retient son souffle. Prêt à exploser de joie. Lucille, elle, s’active. Accélère à l’abord du deuxième 400 mais dans la ligne droite opposée, le vent de face la ralentit. Elle termine les derniers 100 mètres aux forceps, à l’agonie ou presque pour échouer à plus d’une seconde de son record qui pointe à 2.20.29. Déception immense mais que la Chalonnaise de 32 ans relativise.



Changement de lièvre

« J’ai tenté, j’ai joué mais j’ai perdu, c’est l’athlé. Aux 500 mètres, j’ai vraiment accusé le coup. Le lièvre avait bien fait les choses en passant en moins de 60 secondes aux 400 mais après, c’était très dur ». Malgré les encouragements de sa sœur Emilie, de tous ses proches, Lucille, prof de maths à Saint-Marcel, ratait une belle occasion d’abaisser son chrono. « J’ai dû m’employer ce soir, j’ai peut-être payé jours de canicule, maintenant, je vais me reposer, peut-être une séance de musculation, une mini-séance, je précise (avec le sourire) et je vais essayer de mettre tout en place pour la suite de la saison ».

« Je devais être le lièvre de Lucille mais j’ai préféré décliner la mission. J’aurais tellement voulu l’aider dans sa tentative de record, ce n’est que partie remise ! » nous confiait Emilie Jambon aussi déçu que sa sœur mais tout aussi motivée pour l’avenir.



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