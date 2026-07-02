Sport
ATHLETISME Meeting 71 : Rémi Saillard, le regard déjà fixé vers… la Corée
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 02 Juillet 2026 à 11h23
Le quadragénaire chalonnais, 41 ans exactement, affichait une réelle ambition juste avant de s’élancer sur le double tour de piste pour un 800 m emmené sur les basses de 56 secondes aux 400 m par le lièvre de service.
Abaisser son chrono de 1.56.46 réalisé le 18 octobre dernier au Portugal lors des Europe Masters qu’il terminait sur la troisième marche du podium. « Mais j’ai manqué d’énergie dans la dernière ligne droite » avouait un Rémi Saillard certes déçu mais loin d’être abattu. « Je relativise à mon âge » souriait-il.
Maudite canicule
Le prof d’EPS au lycée Niepce de Chalon-sur-Saône, venu sur le tard à l’athlétisme après une longue carrière de footballeur, « j’ai arrêté le foot avant les blessures », avouait, comme pour s’amender, avoir souffert des fortes chaleurs de ces derniers jours. « Cela joue sur le métabolisme, les nuits étaient trop chaudes et la récupération a été compliquée tout comme les séances d’entraînement. C’est peut-être ce qui explique mon chrono de plus de 1.58 au final de ce 800 mètres mais je ne me formalise pas. Je sais que je vais battre mon record, j’en suis certain ».
« Je suis tout neuf »
Idéalement, le top serait de le réaliser mi-août à Daegu en Corée du Sud, là où se dérouleront les prochains championnats du monde masters d’athlétisme. « Je vais y aller avec mon épouse qui est mon soutien moral, mon pilier. C’est un vrai budget de se rendre dix jours en Corée, alors si des sponsors veulent m’aider, je suis preneur (sourire). Il va faire chaud là-bas, une chaleur sans doute humide, mais on a eu un avant-goût avec la canicule, alors je suis habitué » explique le Chalonnais qui affirme avoir encore, à 41 ans, une belle marge de progression devant lui.
« Je suis tout neuf dans l’athlé, reprenait-il. J’ai huit saisons dans les jambes, à peine plus. Je progresse de sortie en sortie mais je suis surtout un spécialiste du 400 m, j’ai besoin de bosser ma résistance pour rivaliser avec les meilleurs sur 800 m ».
Rendez-vous donc à Daegu en août prochain pour Rémi Saillard. Des rêves pleins la tête et des ailes aux jambes.
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