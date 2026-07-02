Sport
ATHLETISME Meeting 71 : Emilie Jambon au service des autres et du… décathlon
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 02 Juillet 2026 à 11h24
Organisatrice de l’événement, co-présidente de l’ECA, Emilie Jambon, née l’année de la première victoire des Bleus en Coupe du monde, multiplie les casquettes.
Non seulement, elle avance un tee-shirt flanqué du mot staff dans le dos, mais également, sa tenue d’athlète de haut niveau lorsqu’il faut prendre place dans les starting blocks pour un premier 100 m de réglage avant la grande finale.
A 17 centimètres de son record !
« Ce n’est que mon troisième 100 mètres de l’année, mon record est de 12.21, réaliser 12.54 en finale, c’est plutôt pas mal surtout après tous les pépins physiques que j’ai connu ces derniers temps » avouait la jeune Chalonnaise, qui filait à peine le 100 m terminé endosser une autre tenue, celle de sauteuse en longueur.
« Ma meilleure marque est de 5,80 m mais elle date -2019 exactement-, j’ai sauté 5,40 m il y a quelques jours, si je peux faire un peu mieux, ce serait top » espérait-elle. 5,63m réalisés au dernier essai combleront ses souhaits. « C’est cool, je suis super contente » exultait-elle avant d’enfiler son tee-shirt de staff. « Il y a eu l’avant meeting, avec une organisation qui a débuté en 2025, et il y a l’après, il faut tout ranger, mais c’est pas grave, c’est cool » poursuivait-elle.
Eviter le zéro
Après et seulement après, Emilie Jambon retrouvera le plaisir du décathlon. « C’est une discipline qui arrive en France -habituellement c’est l’heptathlon, l’épreuve combinée pour les femmes-. J’aime bien ce genre de défi, bon, c’est sûr, il faut éviter le zéro pointé dans une épreuve, ça a failli m’arriver au saut en longueur, c’est le jeu ».
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