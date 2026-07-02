ATHLETISME Meeting Athlé 71 : la Chalonnaise Océane Soret devra encore patienter

Dépasser la barre des 12 mètres, histoire de se rendre plus sereinement aux France Espoirs mi-juillet dans le stade mythique de Charléty. Là où s’est déroulée voilà quelques jours une Ligue de Diamond aux allures de championnats du monde. « On vise les 12,20 m » assurait Arnaud Dury, son entraîneur à Dijon. « Océane a une grosse marge de progression, il faut qu’elle mette tout en place pour réussir ce soir » concluait-il.



En manque de jus

La jeune et future procureure, en manque visible de fraîcheur, ne comblait pas les espérances du coach du DUC. 11.82 m, sa meilleure marque réalisée au 3e essai, une déception qu’expliquait la Chalonnaise « Ma préparation était basée sur le 28 juin et les championnats régionaux qui ont été reportés d’une semaine. Je manquais de jus, de peps. J’espère que je vais en retrouver ce week-end. J’ai vraiment envie de passer les 12 mètres. Je sens que je les ais dans les jambes » renchérissait l’étudiante en Droit à Dijon qui tentera de défendre son titre ce week-end à Dijon.



Ensuite et seulement ensuite, Océane Soret pointera les championnats de France espoirs à Charléty du 16 au 19 juillet. « Sauter dans ce stade c’est assez magique, c’est le temple de l’athlétisme en France » avouait la triple sauteuse.



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