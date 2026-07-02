ATHLETISME Meeting 71 : Mehdi « il fenomeno » Mejnaoui a encore frappé sur 3000 m

Mais si le dictateur romain semait la terreur chez les Gaulois, Mehdi dicte sa loi à tous les autres athlètes qui osent se mettre en travers de sa route. Dernière victime en date, Mamar Merabi, le Creusotin détenteur du record départemental du 3000 m depuis treize ans se dressait devant lui à Léo-Lagrange. Mais le jeune Mehdi le balaie de la main. Ou plutôt des jambes. Ce mercredi soir a offert une nouvelle preuve du talent immense de ce jeune homme à peine éprouvé par l’effort.



2 secondes et demi de moins que le précédent record !

« Je voulais battre ce record, c’était mon objectif. Je l’ai fait, je suis très content même si je pense que je pouvais aller encore plus vite ce soir » assurait le jeune athlète chalonnais quelques secondes après son exploit. 2 secondes et demi de moins que le précédent record, 2.30.48 contre 2.32.90, il faut s’appeler Mehdi Mejnaoui pour ne pas satisfaire d’un tel chrono. Cela signifie bien que le Chalonnais a de l’ambition à revendre et qu’il se sent prêt à accomplir d’autres exploits de ce genre et plus encore.



« Avant la course, j’étais 16e au bilan cadet en France. Avec ce chrono, je crois que je suis 8e, j’espère qu’à Charléty dans quinze jours pour les championnats de France cadets, j’aurais la même forme qu’aujourd’hui et plus encore. Je veux faire un podium, je sais que ce sera dur mais je vais tout donner pour y arriver » promet-il.



Un phénomène ce Mehdi à seulement 17 ans !

C’était écrit, si Mamar Merabi, un as lui aussi de l’athlétisme, devait céder son record, ce serait au profit de ce jeune Mehdi « il fenomeno » Mejnaoui. Et comme il n’a que 17 ans, on risque de le revoir encore très longtemps. Tant mieux. Il est une bouffée d’oxygène pour l’athlétisme et une formidable locomotive pour tous ses pairs.



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