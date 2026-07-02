ATHETISME Meeting Athlé 71 : une deuxième édition avec une pluie de records

Après Le Creusot en 2025, Chalon, et son stade Léo-Lagrange, accueillaient ce mercredi 1er juillet la deuxième édition du Meeting Athlé 71.

Un plateau régional de rêve, le temps idéal pour la chasse aux records, une piste plutôt rapide, tous les ingrédients réunis pour un rendez-vous inoubliable. Et il le sera. Sur beaucoup de plans.



Emilie Jambon, vice-présidente de l’ECA et organisatrice de l’événement, affichait un large sourire après sa finale du 100 m. « C’est un succès à 100 %. Il y a plus de 250 athlètes présents, et tous les meilleurs régionaux dans chaque discipline. Le meeting monte en puissance d’année en année ».



Lucille Jambon échoue au port

Et ce, malgré des gradins occupés essentiellement par des athlètes et des accompagnateurs, comme le déplorait quelque peu l’athlète chalonnaise. « Je pense qu’il y a un gros travail de comm à faire pour que l’athlé devienne encore plus populaire ».

Les absents ont toujours tort, et ce mercredi 1er juillet, encore plus que d’habitude. Des concours au triple saut, à la longueur, à la perche d’une qualité rare, avec de nombreux records personnels battus. Tout aux lancers de disque ou de marteau. Et si la Chalonnaise Lucille Jambon échouait dans sa tentative de record personnel sur le 800 m, malgré l’aide d’un lièvre efficace, la piste allait révéler au grand public, se besoin en était, le phénomène de l’athlétisme chalonnais.



Mehdi efface Mamar

Aligné sur le 3000 m, Mehdi Mejnaoui, 17 ans, s’attaquait non seulement à son record personnel mais surtout au record départemental d’un certain Mamar Merabi, détenteur du chrono en 8.32.90. La course valait son pesant d’or et Mehdi Mejnaoui pulvérisait le temps du Creusotin réalisé en 2013 de plus de deux secondes pour passer la ligne en 8.30.48. Exceptionnel. « J’aurais pu courir encore plus vite » lâchait le Chalonnais à peine essoufflé par l’effort accompli.



Vous l’avez compris, cette deuxième édition du Meeting Athlé 71 méritait le détour. Vivement 2027.



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