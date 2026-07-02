Saône et Loire
Hébergement sous tente des salariés saisonniers : Lionel Duparay se félicite de l’annonce d’un prochain décret
Publié le 02 Juillet 2026 à 11h37
Communiqué :
Le Député Lionel Duparay a interpellé hier, à l’Assemblée nationale, la Ministre de l’agriculture, Madame Annie Genevard sur l’interdiction de l’hébergement sous tente des salariés saisonniers en Saône-et-Loire, en réponse aux sollicitations de la FDSEA 71.
Le Député Lionel Duparay qui était mobilisé sur cette question, dans la continuité du travail mené par le Ministre Sébastien Martin, avec le soutien du Préfet de Saône-et-Loire Dominique Dufour se félicite de l’annonce d’un prochain décret dès 2026 autorisant l’hébergement sous tente des saisonniers dans le département de Saône-et-Loire.
En coordination avec le Préfet, le Député Lionel Duparay reste attentif aux modalités d’application de ce décret qui devrait faciliter le recrutement des viticulteurs et l'hébergement des saisonniers.
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