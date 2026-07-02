Quartiers d'été : un mois de juillet riche en animations à la Maison de quartier des Aubépins

Animations, sorties et découvertes rythmeront le mois de juillet à la Maison de quartier des Aubépins. Plus de détails avec Info Chalon.

La Maison de quartier des Aubépins donne rendez-vous aux habitants pour un bel été placé sous le signe de la convivialité et des loisirs.

Dans le cadre de l'opération Quartiers d'été, la Maison de quartier des Aubépins propose un programme varié d'animations pour tous les publics du 3 juillet au 31 août 2026, avec des activités destinées aux familles comme au grand public. Entre sorties, ateliers créatifs, découvertes patrimoniales et spectacles, chacun pourra trouver de quoi profiter pleinement de la période estivale.

Des rendez-vous pour les familles

Les familles pourront participer à l'atelier «Fabrique ton costume et entre en scène !», organisé du lundi 10 au vendredi 14 août, de 17 heures à 20 heures. Cette animation est en accès libre et gratuite.

En juillet, plusieurs sorties sont également proposées. Le jeudi 16 juillet, de 16 heures à 18 heures 30, les participants pourront suivre le passage du Tour de France, lors d'une animation gratuite en accès libre.

Le jeudi 23 juillet, une sortie à Chalon dans la Rue est programmée de 9 heures 30 à 14 heures. Les participants devront prévoir leur pique-nique. L'inscription est obligatoire et la sortie est gratuite.

Enfin, le mardi 28 juillet, une journée jeux d'eau est organisée de 11 heures à 15 heures 30. Là aussi, le pique-nique est à emporter. L'inscription est obligatoire et l'activité est gratuite.

Des sorties ouvertes à tous

Le programme s'adresse également à tous les publics avec plusieurs rendez-vous de découverte.

Le vendredi 17 juillet, de 14 heures à 16 heures, une animation consacrée aux fouilles subaquatiques de la Saône permettra d'en apprendre davantage sur ce patrimoine méconnu. L'inscription est obligatoire et l'activité est gratuite.

Le jeudi 23 juillet, une sortie à la découverte de Verdun-Ciel est proposée de 9 heures à 17 heures, au tarif de 2 euros, sur inscription.

Le mardi 28 juillet, une balade en bateau sur la Saône est organisée de 17 heures à 18 heures. La participation est fixée à 9 euros, sur inscription.

Enfin, le vendredi 31 juillet, les participants pourront assister au spectacle «Le rêve du roi» proposé par Augustodunum, de 20 heures à 0 heures 45. Cette sortie est accessible sur inscription au tarif de 5 euros.

Les inscriptions sont obligatoires pour la plupart des activités. La Maison de quartier des Aubépins invite les habitants à réserver rapidement leur place afin de profiter pleinement de cette programmation estivale placée sous le signe de la convivialité et de la découverte.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati