L'œuvre du Dr Edouard Loydreau présentée en avant-première aux Amis du Musée Nièpce

Ce recueil de 1860 est l’œuvre du Dr Edouard Loydreau, médecin, archéologue, photographe et maire de Chagny. Riche de 70 clichés de sites locaux ou de personnages énigmatiques, il put être acquis lors d’une vente aux enchères grâce à l’intérêt et la participation financière de 35 donateurs sollicités, soucieux de l’avenir et de la conservation de cet inestimable chronique imagée.



Afin de le restaurer, le musée fit appel à Annabelle Simon, spécialiste de la remise en état et préservation d’albums photographiques, fidèle collaboratrice du musée depuis plus de 20 ans.



Au cours de cette rencontre, elle présenta son travail à un auditoire avide d’en apprendre plus sur ses méthodes. Très professionnelle, elle sut expliquer, malgré la complexité de son intervention sur cet album, le déroulement des différentes étapes. Même les non-initiés en la matière purent imaginer la minutie, la patience, la rigueur qu’il lui fallut pour honorer sa mission. Une bonne semaine a été nécessaire pour arriver à ses fins.



Elle expliqua le déroulement de l’intervention qui commence par établir un constat des dégradations subies aux fils des années. Elle put notamment observer des traces d’usure, de salissures du fait entre autres qu’une cire a été appliqué sur le tissu de la reliure, probablement avec l’espoir de redonner de l’éclat à l’album… Parfois quelques cheveux ayant certainement appartenus à ceux qui avaient manipulé l’ouvrage s’étaient glissés dans les charnières. Des lacunes dans les coins, des grignotages d’insectes, de nombreuses traces de doigts et la certitude que ce portfolio avait été entreposé à l’humidité furent aussi identifiés.



Puis arriva le moment de l’action du nettoyage approfondit. Gommes, pinceaux en tous genres, bâtonnets de coton imbibés d’eau déminéralisés et autres ustensiles contribuèrent à la restauration.



A ce stade des explications, nous ne dévoilerons pas plus de détails des techniques utilisées par Annabelle afin de préserver ses secrets au combien légitimes en sa qualité de restauratrice d’œuvre d’art.



Les invités furent ensuite conviés à découvrir en exclusivité « la pépite » acquise par ce lieu de mémoire qu’est notre musée chalonnais.



Un verre de l’amitié clôtura cette fin de soirée où commentaires et admiration furent partagés.



Ce travail d’Edouard Loydreau, parmi tant d’autres, subsistera grâce à ceux qui sans compter se battent pour la sauvegarde de notre patrimoine.



Nous tenons également à remercier des membres de « Mémoires et Histoire du pays de Chagny » qui nous ont apporté leurs connaissances sur Edouard Loydreau, l’une de leur plus illustre figure locale.



Pour information, cet album sera exposé au musée en 2027 lors d’une exposition sur les photographes primitifs chalonnais.