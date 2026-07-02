"École du Parc à Autun : une fermeture brutale, Vincent Chauvet doit s'expliquer" fulmine le député Dutremble et ancien candidat à la mairie

À quelques jours des vacances scolaires, parents, enseignants et élèves sont placés devant le fait accompli

L'annonce de la fermeture de l'école du Parc, à quelques jours seulement des vacances scolaires, a provoqué un véritable choc à Autun. Parents d'élèves, enseignants, personnels et écoliers ont appris cette décision avec stupeur, sans concertation ni préparation.

Le député Aurélien Dutremble ainsi que les conseillers municipaux d'opposition Virginie Turpin, Aymerick Da Silva Reis, Laurence Galand, Jean-Marc Adam de Villiers et Elisabeth Bertrand expriment leur opposition totale à cette fermeture et apportent leur plein soutien aux familles ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative.

Une école n'est pas un simple bâtiment. C'est un lieu d'apprentissage, de transmission et de vie, au cœur d'un quartier.

Cette décision soulève également une interrogation sur la bonne gestion des deniers publics. L'école du Parc a récemment bénéficié d'investissements financés par les contribuables. Les Autunois sont en droit de connaître le montant de ces travaux et les raisons qui conduisent aujourd'hui à la fermeture de cet établissement.

« Fermer une école n'est jamais un acte anodin. C'est priver un quartier d'un service public essentiel, fragiliser son attractivité et pénaliser les familles qui avaient fait le choix d'y vivre. Cette décision est incompréhensible. Les Autunois méritent des réponses, mais surtout une véritable volonté de défendre leur école. », déclare le député Aurélien Dutremble.

Les élus municipaux d'opposition interpellent directement le maire d'Autun.

« Pourquoi ce dossier n'a-t-il jamais été présenté au conseil municipal du 22 juin ? Pourquoi les élus municipaux n'ont-ils pas été informés ? Les Autunois ont le droit de savoir ce que Vincent Chauvet savait, quelles démarches il a réellement entreprises pour empêcher cette fermeture et pourquoi les familles ont été placées devant le fait accompli. Il doit désormais répondre clairement à ces questions. » déclarent Virginie Turpin, Aymerick Da Silva Reis, Laurence Galand, Jean-Marc Adam de Villiers et Elisabeth Bertrand.

Afin de permettre à tous les habitants de se mobiliser, une pétition est lancée dès aujourd'hui. Elle sera transmise au ministre de l'Éducation nationale afin de demander le réexamen de cette décision et le maintien de l'école du Parc. Les élus invitent l'ensemble des Autunois attachés à l'avenir de leur école à la signer et à la relayer largement.

La fermeture d'une école engage durablement l'avenir d'un quartier et de ses habitants. Une telle décision ne peut être prise dans la précipitation ni dans l'opacité. Les élus continueront de défendre l'école du Parc et resteront pleinement mobilisés aux côtés des familles et de la communauté éducative.

Lien vers la pétition : Pétition · NON À LA FERMETURE DE L'ÉCOLE DU PARC À AUTUN ! - France · Change.org