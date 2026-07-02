Saône et Loire
Brancion et son week-end médiéval vous attendent les 18 et 19 juillet
Publié le 02 Juillet 2026 à 11h53
Faites des rencontres et des découvertes tout en participant à la restauration du château de Brancion !
Le temps d'un week-end, remontez le temps et plongez-vous dans l’ambiance de Brancion aux XIIIe et XIVe siècles… Chevaliers, dames, arbalétriers, artisans, musiciens et bouffons investissent le château et les ruelles du site médiéval de Brancion !
Cette année, la part belle est faite aux artisans et artistes détenteurs d’un savoir-faire médiéval.
N’hésitez pas à venir à leur rencontre pour (re)découvrir Brancion !
2026 est la 11ème édition de la fête médiévale de Brancion qui accueille chaque année près de 3000 visiteurs. Elle est organisée par l’association La Mémoire Médiévale qui gère le château de Brancion depuis 2005.
Nous ne prétendons pas faire de la « reconstitution historique à 100 % », mais avons un objectif qualitatif important. Les troupes et artisans accueillis répondent, chacun dans leurs activités, à cet objectif et aiment partager leur passion avec nos visiteurs.
L’entrée du site médiéval de Brancion est exceptionnellement payante durant ce week-end médiéval :
11€ pour les adultes et 5€ pour les enfants de 5 à 16 ans. Ce prix comprend l’entrée au château (habituellement de 8€ pour les adultes) et l’ensemble des animations.
La totalité des bénéfices est réinvestie dans l’entretien et la restauration du château.
Compagnies présentes
• Gallina Solaris : campement médiéval et vie de camp, présentation d’armes et pièces d’armure, artillerie, ateliers de cotte de mailles et tissage, combats et duels
• La Guilde Pérougienne : campement médiéval et vie de camp, focus sur les « filles de petite vertu au Moyen Âge », les mines et la cartographie. Trois thématiques originales et peu abordées dans les fêtes médiévales
• Diaboli Arma : présentation de cette arme « diabolique » qu’est l’arbalète au milieu du XIVe siècle
• Les Descendants de Tubalcain : forge
• L’Atelier du Renart Vert : histoire du vitrail, reconstitution d’un atelier de maître verrier et
démonstrations
• Lukasz Plaskowski : tourneur sur bois avec tour à perche médiéval
• Coloribis : atelier de calligraphie et enluminure
• Christophe Jeanblanc : sculpteur sur pierre
• Ensemble Kalandria : musique médiévale ; concerts, déambulations et présentation
d’instruments anciens
• Compagnie du Clair Obscur : farce médiévale, « les bouffons du désordre»
• Sans oublier la très fameuse catapulte à bonbons !Au programme
• Campements dans le village
• Défilés et combats
• Tirs d’artillerie
• Farce médiévale et concerts
• Forge
sculpture
• Catapulte à bonbons
• Marché médiéval
• Démonstrations d’artistes et d’artisans : vitrail, tournage sur bois, enluminure et calligraphie,
Artisans présents sous la halle, sur la place de la halle et dans le jardin de simples
• Le Chevalier Alambiqué : hypocras, hydromel et bières
• Le Chaudron des Plantes : tisanes, sirops, fleurs séchées, bâtons de fumigation, runes et oracles
• Fléa Créa : créations textiles
• L’Atelier Lusyia : bijoux en micro-macramé
• Pierre Girard : articles en cuir
• L’Abeille Pélagie : miels et produits à base de miel
• Pascal Ducret : lampes calebasses
• Adeline Canard : articles en cuir
• L’Echope du Dragon : bijoux en argent et pierres fines
• Distillerie Méan : alcools et crèmes de fruits délicieux
• Le Jardinier Glacier : glaces bio et vegan
• Gustibus et Coloribus : épices et poivres
• L’ap’Azé : costumes
Dates et horaires
• Samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet de 10h à 18h
Tarifs comprenant l’entrée au château et toutes les animations
• Adultes 1 journée : 11€
• Enfants de 5 à 16 ans : 5€
• Gratuit pour les moins de 5 ans
Buvette et restauration sur place
• Château : repas d’inspiration médiévale, hot-dogs et sandwiches, buvette
• Granges Mathieu : planches avec produits en circuit court (charcuterie, fromage et option végétarienne), bières et jus de fruits artisanaux
• Le Jardin de Maoline : buvette
• La Guinguette d’Emma : petite restauration
Chiens en laisse bienvenus
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.
-
Près de 20 hectares touchés par l'incendie à Mercurey
-
RUGBY/ANNIVERSAIRE - Souvenirs du titre de champion de France de Fédérale 3 avec Ben, Raph, Caba et Nanard
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi