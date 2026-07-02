Brancion et son week-end médiéval vous attendent les 18 et 19 juillet

Faites des rencontres et des découvertes tout en participant à la restauration du château de Brancion !

Le temps d'un week-end, remontez le temps et plongez-vous dans l’ambiance de Brancion aux XIIIe et XIVe siècles… Chevaliers, dames, arbalétriers, artisans, musiciens et bouffons investissent le château et les ruelles du site médiéval de Brancion !

Cette année, la part belle est faite aux artisans et artistes détenteurs d’un savoir-faire médiéval.

N’hésitez pas à venir à leur rencontre pour (re)découvrir Brancion !

2026 est la 11ème édition de la fête médiévale de Brancion qui accueille chaque année près de 3000 visiteurs. Elle est organisée par l’association La Mémoire Médiévale qui gère le château de Brancion depuis 2005.

Nous ne prétendons pas faire de la « reconstitution historique à 100 % », mais avons un objectif qualitatif important. Les troupes et artisans accueillis répondent, chacun dans leurs activités, à cet objectif et aiment partager leur passion avec nos visiteurs.

L’entrée du site médiéval de Brancion est exceptionnellement payante durant ce week-end médiéval :

11€ pour les adultes et 5€ pour les enfants de 5 à 16 ans. Ce prix comprend l’entrée au château (habituellement de 8€ pour les adultes) et l’ensemble des animations.

La totalité des bénéfices est réinvestie dans l’entretien et la restauration du château.

Compagnies présentes

• Gallina Solaris : campement médiéval et vie de camp, présentation d’armes et pièces d’armure, artillerie, ateliers de cotte de mailles et tissage, combats et duels

• La Guilde Pérougienne : campement médiéval et vie de camp, focus sur les « filles de petite vertu au Moyen Âge », les mines et la cartographie. Trois thématiques originales et peu abordées dans les fêtes médiévales

• Diaboli Arma : présentation de cette arme « diabolique » qu’est l’arbalète au milieu du XIVe siècle

• Les Descendants de Tubalcain : forge

• L’Atelier du Renart Vert : histoire du vitrail, reconstitution d’un atelier de maître verrier et

démonstrations

• Lukasz Plaskowski : tourneur sur bois avec tour à perche médiéval

• Coloribis : atelier de calligraphie et enluminure

• Christophe Jeanblanc : sculpteur sur pierre

• Ensemble Kalandria : musique médiévale ; concerts, déambulations et présentation

d’instruments anciens

• Compagnie du Clair Obscur : farce médiévale, « les bouffons du désordre»

• Sans oublier la très fameuse catapulte à bonbons !Au programme

• Campements dans le village

• Défilés et combats

• Tirs d’artillerie

• Farce médiévale et concerts

• Forge

sculpture

• Catapulte à bonbons

• Marché médiéval

• Démonstrations d’artistes et d’artisans : vitrail, tournage sur bois, enluminure et calligraphie,

Artisans présents sous la halle, sur la place de la halle et dans le jardin de simples

• Le Chevalier Alambiqué : hypocras, hydromel et bières

• Le Chaudron des Plantes : tisanes, sirops, fleurs séchées, bâtons de fumigation, runes et oracles

• Fléa Créa : créations textiles

• L’Atelier Lusyia : bijoux en micro-macramé

• Pierre Girard : articles en cuir

• L’Abeille Pélagie : miels et produits à base de miel

• Pascal Ducret : lampes calebasses

• Adeline Canard : articles en cuir

• L’Echope du Dragon : bijoux en argent et pierres fines

• Distillerie Méan : alcools et crèmes de fruits délicieux

• Le Jardinier Glacier : glaces bio et vegan

• Gustibus et Coloribus : épices et poivres

• L’ap’Azé : costumes

Dates et horaires

• Samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet de 10h à 18h

Tarifs comprenant l’entrée au château et toutes les animations

• Adultes 1 journée : 11€

• Enfants de 5 à 16 ans : 5€

• Gratuit pour les moins de 5 ans

Buvette et restauration sur place

• Château : repas d’inspiration médiévale, hot-dogs et sandwiches, buvette

• Granges Mathieu : planches avec produits en circuit court (charcuterie, fromage et option végétarienne), bières et jus de fruits artisanaux

• Le Jardin de Maoline : buvette

• La Guinguette d’Emma : petite restauration

Chiens en laisse bienvenus