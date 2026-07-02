Bienvenue à l'Elan Chalon, Damian !

L’Elan Chalon a le plaisir de vous annoncer la signature de l’arrière Damian Dunn (1,92m, 25 ans).

Ce joueur, originaire de Caroline du Nord, sur la côte Est des Etats-Unis vient de terminer sa première saison en Europe, partagée entre Finlande et Israël.



Comme il est de plus en plus courant désormais, Damian a découvert le vieux continent après un parcours NCAA long terminé avec l’université de Pittsburg, programme solide au coeur de la très relevée conférence ACC (North Carolina, Duke, Syracuse, Louisville…). Il a conclu son parcours universitaire avec une ligne statistiques complète : 9,9 points, 41,2% à 3 points, 2,7 rebonds, 1,9 passes en 25 minutes.

Cette année, il débarque d’abord en Finlande, à Kobrat. L’adaptation est rapide et l’impact immédiat : plus de 26 points inscrits lors des 7 premiers matchs et plus tard une sortie à 39 unités, 11 rebonds, 6 passes. Le joueur séduit l’équipe israélienne de l’Hapoël Béer Sheva. Dans une ligue plus relevée, il n’a besoin que de quelques matchs pour trouver son rythme, 13 points, 3,1 rebonds, 2,6 passes en 14 rencontres. En playoffs, face au Maccabi Tel-Aviv, futur champion, il montre encore une fois tout son potentiel, 27 points, 3/6 à longue distance.



Bienvenue à Chalon, Damian.

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Elric Delord

Coach Elan Chalon

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« Il faut voir Damian comme un joueur très complet des 2 côtés du terrain. Capable d’évoluer sur les trois postes extérieures, il joue avec dureté et intensité défensive.

Offensivement, Damian possède une large palette. Il est techniquement doué, finit très bien près du cercle avec contact et est très dangereux longue distance à 3pts. En termes de création, il a la capacité de créer son propre tir, et passe très bien le ballon lorsque la défense se resserre autour de lui.

La carrière de Damian est en pleine ascension, et il est prêt à apporter son talent à l’Elan Chalon. Il peut relayer Jeremiah ou jouer à ses côtés, ce qui en fait un atout précieux pour l’équipe. »

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