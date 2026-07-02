Société

"tout le territoire national est prêt à s'embraser", alerte le porte-parole des sapeurs-pompiers, qui compte "plus de 30 feux" jeudi

Publié le 02 Juillet 2026 à 21h55

"tout le territoire national est prêt à s'embraser", alerte le porte-parole des sapeurs-pompiers, qui compte "plus de 30 feux" jeudi

Sur le plateau du "20 Heures" de France 2, le lieutenant-colonel Eric Brocardi a affirmé que "plus de 2 000 sapeurs-pompiers sont pleinement engagés sur plus de 30 feux" jeudi 2 juillet.

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