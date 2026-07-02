L’association "Multi'Gym" a fait son AG sur l’année écoulée.

Belle participation avec plus de 200 adhérents et adhérentes à l’AG de l’association ce mercredi 24 juin 2026 salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

D’entrée, la présidente a annoncé que ce serait sa dernière année et qu’il y aurait du changement dans la gouvernance de l’association.

Marie-Odile Nodet, présidente de l’association, a présenté l’ordre du jour de cette AG en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, de Pascale Lepers adjointe et Fabrice Rignon adjoint.

Après approbation du PV de la précédente AG, la présidente a fait une rétrospective sur l’association, précisant que les effectifs sont de 433 adhérents principalement des femmes dont 109 nouveaux. Afin de pouvoir satisfaire les membres adhérents, les animateurs et animatrices œuvrent au sein de l’association, le tout avec convivialité et bonne humeur.

Une présentation aux membres a été faite des nouveautés pour la saison 2026/2027. La reprise de la cardio danse, la création de la Mobilité-Sérénité, 3 stages de secourisme sont proposés parmi ces nouveautés, en contrepartie il n’y aura plus de cours de sophrologie, l’animatrice quitte l’association.

La trésorière Raphaëlle Fulchiron a présenté le bilan financier qui a été validé après l’intervention de la vérificatrice aux comptes. La trésorerie est saine, les adhérents n’ont pas d’inquiétude à avoir.

Monsieur le maire Vincent Bergeret est, chaque année, étonné de voir autant de personnes présentes à l’AG de Multi’Gym, preuve de la bonne santé de l’association et du travail d’équipe, de l’animation qu’elle apporte à la ville.

A la suite du discours de monsieur le maire, Marie-Odile Nodet a invité tout le monde à s’approcher du buffet, buffet sans alcool selon les recommandations préfectorales en cette période de canicule.

C.Cléaux

[email protected]