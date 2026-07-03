La Fondation Galilé a inauguré "intelligence industrielle" son cycle de conférences

En présence d'Olivier Babeau , économiste, essayiste et président de l'Institut Sapiens. Le spécialiste de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies , ouvre ainsi le débat avec sa conférence « Vers l’Intelligence Industrielle »

Olivier Babeau, spécialiste de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies, ouvre le débat avec sa conférence « Vers l’Intelligence Industrielle ».

Le 26 juin 2026, la Fondation d'entreprise Galilé ouvre un nouveau chapitre pour l'industrie française en inaugurant à Chalon - sur - Saône « Intelligence industrielle », son cycle de conférences dédié à l'intelligence artificielle appliquée au monde industriel. Un événement inaugural, rare en Saône-et-Loire, qui réunit dirigeants, entrepreneurs et experts autour d'une question qui n'attend plus.

L'intelligence artificielle envahit les discours. Elle peine encore à envahir les ateliers. C'est ce paradoxe que la Fondation Galilé entend trancher en lançant un cycle de conférences pensé non pas pour initier à la technologie, mais pour armer les acteurs industriels face à elle et leur donner les clés pour en faire un levier de compétitivité et de souveraineté.

Pour cette conférence inaugurale, la Fondation a convié Olivier Babeau , économiste, essayiste et président de l'Institut Sapiens, l'une des voix les plus lucides et les plus engagées du débat économique français. Chroniqueur reconnu, co-auteur de « Ne faites plus d’études" , il posera une question aussi simple que décisive : face à l'intelligence artificielle, l'industrie française va-t-elle subir ou en faire une arme ?

Derrière cet événement, la plus grande ETI industrielle de Bourgogne-Franche-Comté : le Groupe Galilé, réseau de 37 PME industrielles françaises activent dans la manutention, la défense, le nucléaire, l'énergie, la transition énergétique, la mécanique de pointe et la décarbonation.

Convaincu que la révolution de l'IA ne se fera pas sans l’industrie, ni l'industrie sans l'IA, le Groupe a fait le choix de créer une fondation pour en être acteur à part entière.« L'intelligence artificielle ne vaut que si elle sert l'acte industriel. Avec « Intelligence industrielle », nous créons un espace de pensée et d'action au plus près des réalités du terrain, au cœur d'un territoire qui produit et qui construit. »

— SAR le Prince Joachim Napoléon Murat, Président de la Fondation Galilé



La Fondation Galilé lance un appel à candidatures pour sa promotion 2026-2027

La Fondation Galilé (Chalon-sur-Saône) lance le 26 juin 2026 un programme d'accompagnement industriel et IA destiné à des porteurs de projets à fort potentiel technologique. L'objectif : soutenir 3 à 5 lauréats pendant 10 mois, d'octobre 2026 à juin 2027, avec un accompagnement 100 % pris en charge financièrement et sans aucune prise de participation au capital.

Le programme cible des projets intégrant une dimension IA, automatisation ou technologie de rupture, avec une maturité technique TRL 2 à 5, prioritairement dans les secteurs de l'énergie, la défense, l'industrie 4.0 et la mobilité. Les lauréats bénéficieront d'un accès au réseau industriel Galilé (37 entreprises, environ 1 100 collaborateurs), d'un mentorat mensuel avec des directeurs de filiales, d'un coaching individuel et de trois séminaires présentiels intensifs de 2,5 jours chacun.

Pour candidater : le formulaire est disponible sur fondation-galile.fr. Après une présélection sur dossier (une quinzaine de projets retenus), les finalistes pitcheront 10 minutes devant un jury d'industriels et d'experts en septembre 2026. Les lauréats seront annoncés dans la foulée, avant le démarrage du programme en octobre.