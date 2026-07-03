AVIS DE DECES - Madame Anne-Marie GARNIER née MASSENOT

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU



Marie-Paule et Dominique ROBERT,

Marie-Reine et René MARTIN,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie GARNIER née MASSENOT

survenu à l'âge de 100 ans

Les obsèques auront lieu le mardi 7 juillet 2026, à 10 heures, en l'église de Saint-Martin-sous-Montaigu.

La famille remercie tout le personnel de l 'EHPAD de Couches pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.