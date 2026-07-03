RUGBY - Bastien Raymond, la nouvelle poutre de lancement du RTC

L’Ex-Nuiton, qui baigne dans le rugby depuis son plus jeune âge, a signé au RTC avec une réelle conviction de démontrer qu’il peut être le chaînon manquant d’un huit tango qui livrera de coriaces batailles tout au long de la saison.



La pression du coach

« Pour moi, Chalon est un challenge, un défi. J’ai toujours joué à Nuits, toute ma carrière, j’avais 5 ans à peine quand j’ai signé ma première licence. Le rugby chez nous c’est une tradition familiale. Mon grand-père jouait, mon père jouait, mon oncle, mon cousin, mais tous à Nuits, je suis le premier de la famille à le quitter » sourit le 2e ligne dont le poids actuel est bien loin de celui qu’il aura début septembre lorsque les hostilités débuteront. « Je n’ai pas joué depuis avril et j’aime bien manger, c’est la période. Mais je serais prêt et en pleine forme pour le début du championnat » promet-il.



Avec sa taille et son poids, Bastien Raymond risque de peser sur les défenses adverses. Un avis largement partagé par son coach Alex Verri, qui mise sur l’ancien Nuiton, avec une pointe de pression supplémentaire. « J’en ai entendu beaucoup de bien à Nuits. Je sais que ça ne va pas être simple pour lui de quitter le cocon familial. Il a un gros challenge à relever avec nous. Il faudra qu’il s’active à l’entraînement et sur le terrain ».



Son grand-père dans les tribunes

Cette pression infligée par son staff, Bastien l’accepte. Avec une réelle détermination de démontrer qu’il peut être la nouvelle poutre de lancement de ce RTC ambitieux, qui convoite secrètement l’accession dès cette saison en Fédérale 1 -future Nationale 3 après la nouvelle réforme de la FFR -. « C’est pour ça que je suis venu ici. Je n’avais pas de temps de jeu avec l’équipe première de Nuits. Je voulais un projet ambitieux, sérieux, à Chalon, je suis servi, j’ai hâte que la saison commence » avoue Bastien Raymond.



Et cerise sur le gâteau, Bastien devrait apercevoir dans les tribunes de Louis-Brailly dès septembre prochain une silhouette connue. « Mon grand-père va venir me voir. Si j’avais signé à Beaune, il ne serait jamais venu. Mais là, c’est différent, ma famille était contente pour moi ». Souhaitons que le club tango le soit également tout au long de la saison.



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