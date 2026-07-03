Axel Emmanuel Gbaou : «Une filière cacao équitable et durable est la seule issue pour éviter la disparition du chocolat»

Considéré comme l'un des meilleurs chocolatiers de Côte d'Ivoire, Axel Emmanuel Gbaou était de passage à Branges à l'occasion d'une conférence consacrée au cacao, matière première essentielle à la fabrication du chocolat.

Organisée le samedi 8 novembre 2025, de 14 heures à 16 heures, par le Festival 71 du Partage et de la Musique et Thomas N'Guettia de NG Events, cette rencontre a permis au public de découvrir les enjeux de la transformation du cacao et de la valorisation des producteurs africains.

À nouveau de passage en Saône-et-Loire, le maître chocolatier a accepté de répondre à nos questions.

Interview

Bonjour Axel Emmanuel Gbaou. Vous êtes passé d'une carrière dans la finance à celle d'artisan chocolatier, aujourd'hui reconnu parmi les meilleurs d'Afrique. Qu'est-ce qui a motivé ce virage et qu'est-ce qui continue de nourrir votre passion pour le cacao ?

Bonjour Info Chalon. Effectivement, j'ai complètement changé de carrière pour relever le défi de la transformation du cacao, un secteur qui était en sommeil. Ce qui me motive aujourd'hui, ce sont les femmes de cacaoculteurs que nous avons formées. Elles prendront bientôt le relais et participeront pleinement au développement de cette filière.

Vous militez pour que les producteurs africains ne se limitent plus à exporter la matière première, mais deviennent eux-mêmes transformateurs. Quels sont, selon vous, les leviers essentiels pour que cette transformation devienne une réalité en Côte d'Ivoire et sur le continent ?

Pour que ce rêve devienne réalité, il faut des financements, des équipements adaptés, des exonérations fiscales et de véritables mesures incitatives en faveur de la transformation locale.

Lors de cette conférence à Branges qui a eu lieu en novembre 2025, vous avez partagé votre savoir-faire avec le public. Qu'aimeriez-vous que les visiteurs retiennent de votre démarche, au-delà du goût du chocolat ?

J'aimerais qu'ils retiennent qu'une filière cacao équitable et durable est la seule issue pour éviter la disparition du chocolat.

Le Festival 71 du Partage et de la Musique met l'accent sur la convivialité et les échanges. Selon vous, comment le chocolat peut-il devenir un vecteur de lien social et de dialogue entre les cultures ?

Chaque pays et chaque région du monde produit, transforme et consomme le chocolat selon sa propre culture. Cette diversité mérite d'être mieux connue. En éveillant la curiosité des peuples, le chocolat devient un formidable outil de dialogue et de découverte des cultures.

Merci Axel Emmanuel pour le temps que vous nous avez accordé et pour la qualité de cet échange. Nous vous souhaitons pleine réussite dans la poursuite de votre engagement en faveur du cacao et du chocolat ivoiriens.

Merci à vous. Ce fut un plaisir de répondre à vos questions. J'espère que ce message contribuera à faire mieux connaître notre travail et à valoriser le cacao ivoirien. À très bientôt.

Et maintenant ?

Depuis son passage à Branges, Axel Emmanuel Gbaou poursuit son engagement en faveur d'une filière cacao plus équitable. Continuant de promouvoir un chocolat entièrement transformé en Côte d'Ivoire et de soutenir les producteurs locaux à travers des programmes de formation et de valorisation du cacao, son entreprise, Le Chocolatier Ivoirien, poursuit son développement autour d'un modèle de transformation locale du cacao. L'entreprise met en avant un achat direct du cacao auprès des producteurs, payé plusieurs fois le prix du marché, ainsi que la formation de plus de 2000 femmes à la transformation du cacao.

Son engagement reste le même : faire en sorte que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, transforme davantage sa propre production afin de créer plus de valeur sur place. Ce combat est au cœur de son projet entrepreneurial depuis plusieurs années.

Il continue également à participer à des actions de sensibilisation et à des événements autour du cacao. Son compte Instagram montre notamment des visites de plantations, des ateliers chocolat et des actions de reboisement auprès des producteurs.

Deux médailles au Salon du Chocolat de Paris

Pour rappel, la Côte d'Ivoire a brillamment été récompensée lors du 5ème Concours des chocolats élaborés à l'origine, organisé dans le cadre de la 30ème édition du Salon du Chocolat de Paris, qui a lieu du 29 octobre au 2 novembre 2025, Porte de Versailles.

Deux grands crus réalisés par Axel Emmanuel Gbaou ont été distingués : un chocolat noir 85 % élaboré à partir des fèves de Guéyo et un chocolat noir 75 % issu des fèves d'Agboville, dans la région de l'Agnéby-Tiassa, située dans le sud-est du pays.

Cette compétition internationale réunit chaque année une centaine de chocolatiers venus des cinq continents afin de récompenser l'excellence et le savoir-faire dans la transformation du cacao.

Très ému par cette distinction, Axel Emmanuel a tenu à rendre hommage à celles et ceux qui sont à l'origine de cette réussite :

«Je dédie ces médailles à tous les cacaoculteurs de Côte d'Ivoire».

Au-delà de la dégustation et du savoir-faire artisanal, la conférence a surtout mis en lumière les défis économiques, sociaux et environnementaux de la filière cacao. Par son engagement en faveur de la transformation locale et d'un commerce plus équitable, Axel Emmanuel Gbaou démontre que le chocolat est bien plus qu'une gourmandise : il est aussi un levier de développement, de transmission et de dialogue entre les peuples.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati