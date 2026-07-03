Rugby
RUGBY - Alex Verri (manager du RTC) : « Chaque point va compter dans cette poule »
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 03 Juillet 2026 à 08h57
La FFR a levé le voile sur la composition des poules de Fédérale 2 ce jeudi 2 juillet. Le RTC hérite d’un groupe mi-est/mi-lyonnais avec au total 3300 kilomètres de déplacement. « Dense » selon Alex Verri le manager chalonnais, qui ne cache pas joie de revoir ce Rillieux, un de ses anciens clubs.
Composition de la poule : Chalon, Saint-Claude, Illkirch, Lons, Rillieux, Villefranche, Meyzieu, Saint-Priest, Nantua, Andrézieux, Saint-Jean-de-Bournay, Villars.
Coach, quel est ton regard sur cette poule ?
« Dur, très dur. Les équipes présentent beaucoup de densité physique et devant elles vont être compliquées à bouger. Certains clubs se sont super bien renforcés cet été comme Saint-Jean-de-Bournay, qui a joué les phases finales ou Saint-Priest, qui a recruté des joueurs du Stade Métro. Chaque point va compter, il faudra prendre un bon départ, après, il y a des endroits comme Villars ou Saint-Claude où ce ne sera pas simple de s’imposer. A Villefranche aussi. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi, on va se focaliser sur notre jeu et on verra ».
Tu vas retrouver un club que tu connais très bien, Rillieux. Ce match-là, forcément, il aura une saveur particulière pour toi.
« J’ai passé de très belles saisons dans ce club mais il fallait que je parte. C’était la fin d’un cycle, je connais encore pas mal de joueurs, ce sont de supers mecs, j’ai hâte de les retrouver sur le terrain. Rillieux c’est un club famille, en fait, il nous ressemble un peu, ça va être de superbes oppositions ».
En août prochain, les 23 et 28 exactement, tu as prévu deux amicaux contre Villefranche et Villars, n’est-ce pas dangereux de jouer face à des adversaires de la poule en pré-saison ?
« Le match du 23 août à Villefranche nous servira uniquement de revue d’effectifs avec des thèmes bien précis mais en aucun cas révélateur de notre jeu. Celui cinq jours plus tard à Mâcon contre Villars se rapprochera de ce qu’on produira en saison, mais on n’est pas fous, on ne va pas tout dévoiler en août (rires) ».
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