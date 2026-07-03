AVIS DE DECES - Monsieur Nicolas PETIT

CHÂTENOY-LE-ROYAL - SERMESSE



Michel et Nicole, ses parents ;

Lüna, sa fille chérie ;

Karine et Jean-Loup BERTHELARD,

sa sœur et son beau-frère ;

Théo, Tom, Arthur, ses neveux ;

Cécilia CAETANO,

sa meilleure amie ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Nicolas PETIT

survenu brutalement le 28 juin à l'âge de 48 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 9 juillet 2026, à 14 heures, en l'église de Verdun-sur-le-Doubs, suivies de la crémation.

Ni plaques, ni fleurs mais une urne sera à votre disposition pour recevoir vos dons pour venir en aide à sa fille.

Nicolas repose à la chambre de Verdun-Ciel où les visites pourront lui être rendu samedi 4 et dimanche 5 juillet uniquement.

La famille remercie à l'avance toutes les personnes qui prendront part à leur peine.