Chagny

AVIS DE DECES - Monsieur Bernard TARDY

Publié le 03 Juillet 2026 à 07h26

 CHAGNY


Christiane TARDY, son épouse,
Cyril, son fils ;
Yann, Nolan, Naëlle ; 
ses petits-enfants,

vous font part du part du décès de

Monsieur Bernard TARDY
survenu le 30 juin 2026 à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 8 juillet 2026 à 10h30 en l'église de Chagny.
Ni fleur, ni plaque.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.