AVIS DE DECES - Monsieur Bernard TARDY

CHAGNY



Christiane TARDY, son épouse,

Cyril, son fils ;

Yann, Nolan, Naëlle ;

ses petits-enfants,

vous font part du part du décès de

Monsieur Bernard TARDY

survenu le 30 juin 2026 à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 8 juillet 2026 à 10h30 en l'église de Chagny.

Ni fleur, ni plaque.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.