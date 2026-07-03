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Incendies dans le sud de la France : 2 000 pompiers mobilisés pour faire face à une trentaine de feux en cours, des milliers de personnes évacuées

Publié le 03 Juillet 2026 à 07h34

Incendies dans le sud de la France : 2 000 pompiers mobilisés pour faire face à une trentaine de feux en cours, des milliers de personnes évacuées

Jeudi soir, 3 000 personnes ont notamment été évacuées dans les Pyrénées-Orientales, où un incendie s'est déclaré à Sainte-Marie-la-Mer et s'est propagé à Canet-en-Roussillon.

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