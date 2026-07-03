BCSM : les jeunes ont reçu leurs plumes ce lundi

Ce lundi 29 juin, le Badminton Club de Saint-Marcel organisait sa traditionnelle remise de plumes au sein de la salle des fêtes Alfred Jarreau.

Le retour en images avec Info Chalon



À l’instar des ceintures dans les sports de combat, qualifiant le niveau du joueur à l'aide d'une couleur, les plumes au Badminton symbolisent le niveau des joueurs.

En tant que « club loisirs », le BCSM décerne seulement les trois premiers niveaux : blanc, jaune, vert.

Tout au long de l’année, les animateurs Franck, Jean Gabriel, Stephane, Timothé, Justine, Matthieu, Jérôme et Tristan ont travaillé avec les jeunes afin de leurs faire passer une série de tests dédiés à un niveau.

Ainsi, ce lundi, ces derniers ont décerné les plumes aux jeunes méritants :





Plume verte

* Sofian

* Mattéo

* Aurélien

* Lilith

Plume blanche

* Wyatt

* Timothé

* Noa

* Charlie

* Ethan

* Robin

* Arthur

* Louis

* Lyderick

* Yorick

* Jason

* Enzo

* Melyna

* Maylis

* Rose

* Lucas

* Carl-Emmanuel

* Livio

* Léo





Plume jaune

* Mathis

* Timéo

* Lucas

* Estébane

* Flavien

Stéphane, responsable de l’école, a félicité les jeunes récipiendaires ainsi que toute son équipe pour le travail accompli cette saison.

Il a souhaité remercié particulièrement Franck, qui ne rempilera pas pour une nouvelle saison l’an prochain et qui prendra un repos bien mérité après de nombreuses années passées aux côtés des jeunes du club.

La saison prochaine, Stéphane donnera de plus en plus de responsabilités à Jean Gabriel puisque c’est ce dernier qui prendra les reines de l’école la saison suivante.



Amandine Cerrone