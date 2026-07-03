Gauthier 1er don et son père David venus en famille à la collecte de sang à Châtenoy le Royal.

Motiver, inciter les adultes en âge d’être donneur n’est pas toujours chose facile, venir en famille peut aider à franchir la porte d’une salle de dons.

Ce mardi 30 juin, l’Amicale des donneurs de sang de Saint-Rémy s’était décentralisée à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal pour leur collecte de l’après-midi, la salle est une des rares salles équipée d’un système rafraichissant, permettant par forte chaleur une collecte dans des conditions convenables.

Les bénévoles de l’amicale ont enregistré au total 46 donneurs dont 3 nouveaux. Le jeune Gauthier qui a accompagné son père David a franchi le pas et fait son premier don. Pour mémoire, son père est déjà donneur, il contribue à la promotion du don de sang et don de plasma avec le bus décoré de la Société des transports de l’agglomération chalonnaise (STAC), partenaire des actions menées par l’EFS, Gauthier par son premier don poursuit la démarche engagée par son père.

Les bénévoles et la présidente Joëlle Goujon, ont comme d’habitude accueilli les donneurs et servi la collation.

Photo fournie par l’Amicale pour le don de sang de St Rémy

C.Cléaux

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