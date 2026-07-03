Les UFOLEP, c’est parti jusqu’à dimanche 5 juillet au stand de Tir de Châtenoy le Royal.

Il y a effervescence au stand de Tir Guy Chapuis de Châtenoy le Royal, les pas de tir ont été investis par les tireurs venus de partout pour les UFOLEP.

Ce vendredi après-midi, les compétitions ont débuté pour ce championnat de "l’Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique" (UFOLEP) dont la devise est « tous les sports autrement ».

L'UFOLEP c'est une vision du sport à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels d'accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d'engagement. (Définition donnée sur le site).

Châtenoy accueille une nouvelle fois ces rencontres. Elles ont débuté par de la carabine 10m, du pistolet 10m, du pistolet 25m, de la poudre noire à 25m et de l’arbalète.

Il faut le rappeler : le tir sportif est une discipline très exigeante, demandant rigueur, calme, concentration. C’est un sport à part entière très encadré.

Les UFOLEP continuent samedi toute la journée et dimanche matin avec la remise des trophées dimanche à midi. Si ce sport vous tente, ou par simple curiosité, venez assister aux différentes épreuves avec des sportifs de haut niveau.

C.Cléaux

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