Saône et Loire
"Une nouvelle augmentation des tarifs de la cantine des collégiens, + 13 % en 3 ans !" - Les élus d'opposition départementale montent au créneau
Publié le 03 Juillet 2026 à 21h09
Le groupe d'opposition des élus départementaux, Gauche 71, dénonce le choix de la majorité départementale d’augmenter une nouvelle fois le prix de la cantine des collèges de + 4 % pour la 3ème année consécutive, soit + 13 % pour le forfait 4 jours depuis 2024.
Cette hausse continue du tarif est pratiquée sans prendre en compte les difficultés des familles. Nous défendons depuis des années la mise en place d’une tarification progressive, adaptée aux capacités financières des ménages. Mais la majorité départementale reste opposée à cette mesure.
Alors que de nombreuses communes de Saône-et-Loire ont mis en place une tarification différenciée, que la Région accompagne financièrement les familles modestes des lycéens, que nombre de départements appliquent des tarifs progressifs, le Département en Saône-et-Loire s’obstine à un tarif unique. Cette position apparaît aujourd'hui en décalage avec les difficultés rencontrées par de nombreuses familles, dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat.
Chef de file de l'action sociale et des collèges, porteur du schéma départemental des solidarités, d'un plan de lutte contre la pauvreté et du projet alimentaire territorial, le Département devrait être exemplaire en matière d’égalité des chances. Garantir à chaque collégien l'accès à un repas de qualité journalier constitue un investissement pour la réussite des jeunes et la cohésion de notre territoire.
Notre groupe a voté contre la hausse uniforme de ce tarif, présenté en catimini, sans débat en séance publique. Nous continuerons à porter une proposition simple et juste : une tarification raisonnable et adaptée aux revenus de toutes les familles, afin qu'aucun collégien ne soit privé d'un repas équilibré journalier pour des raisons financières.
Groupe Gauche 71
Jean-Luc FONTERAY, président du Groupe
Les conseillères et conseillers départementaux : Elisabeth LEMONON, Evelyne
COUILLEROT, Jean-Marc HIPPOLYTE, Nadège CANTIER, Bernard DURAND, Viviane
PERRIN, Alain PHILIBERT, Sylvie CHAMBRIAT, Frédéric CANNARD, Claudette
BRUNET-LECHENAULT, Jean-Christophe DESCIEUX.
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