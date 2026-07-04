Football Club Chalon
FOOTBALL- Damien Perrusson (président du FCC) : « L’objectif est de pérenniser l’équipe première en N2 »
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 04 Juillet 2026 à 13h16
Quelques jours après la validation de la DNCG du budget présenté par le FCC, Damien Perrusson, président en fonction depuis un an, se voulait optimiste pour la saison à venir et a déjà fixé les objectifs concernant l’équipe première et toutes les autres de ce FCC qui arborent si bien son dicton : Fierté, combattivité et courage. Rencontre
Président, vous devez être soulagé après l’annonce de la validation du budget par la DNCG ?
« Quand on s’embarque dans ce genre d’affaire, on ne sait jamais comment cela peut finir, surtout qu’il s’agissait de notre première expérience. Nous étions optimistes, positifs mais on ne maîtrisait pas la réaction ou plutôt la décision de la DNCG. Elle nous a été favorable, on ne peut que s’en réjouir, on va pouvoir bosser l’esprit tranquille maintenant ».
Expliquez-nous ce que cela signifie encadrement de la masse salariale ? Cette décision joue-t-elle un rôle dans votre recrutement ?
« Non à aucun moment, le budget a été validé par la DNCG, c’est l’important. Encadrement de la masse salariale, cela signifie que si on veut recruter des contrats fédéraux en cours de saison quand cela est possible, la DNCG est en droit de refuser si elle juge que notre budget ne nous le permet pas. Mais je pense qu’elle connaît notre sérieux, on ne fera pas n’importe quoi, je vous le garantis ».
Le staff de l’équipe première a changé notamment avec le départ de Kévin Garnier et l’arrivée de Mickaël Mendez, les joueurs également, quel est l’objectif de cette équipe ?
« On a terminé troisième de notre poule, c’était donc une très belle saison. Même en finissant deuxième derrière Troyes, on ne montait pas. Nous avons longtemps cru que Troyes refuserait la montée mais ça n’a pas été le cas, nous n’avons par conséquent aucun regret. Le but aujourd’hui avec ces différents changements, nous avons conservé néanmoins 8 à 10 joueurs, est d’assurer le maintien le plus rapidement possible et de pérenniser l’équipe en N2. On sait que ça va être compliqué mais j’ai confiance ».
Et pour le club en général ?
« C’est la même chose. L’équipe une est la vitrine du FCC mais elle n’est pas la seule équipe qui évolue en championnat national. Il faudra aussi maintenir nos U17 nationaux qui viennent d’accéder dans cette division, l’équipe B également qui évoluera en R2 et la C qui ambitionne l’accession à l’étage supérieur. Le chantier est grand mais pas impossible. Pas impossible du tout ».
Un dernier mot sur les 100 ans du FCC qui se sont déroulés le 20 juin dernier, quels retours avez-vous eu ?
« Que du positif. Bien sûr, on aurait pu faire mieux, mais on était déjà content de pouvoir maintenir, malgré la canicule, cet événement. C’est une réussite, on ne peut que se satisfaire du résultat ».
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