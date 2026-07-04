Assemblée générale du FCC : la saison 2026-2027 s’annonce sous les meilleurs auspices

A quelques heures de ce France-Paraguay qui attisent les conversations de tous les amoureux du ballon rond, l’assemblée générale du FCC, la première de l’ère Perrusson, qui se tenait ce samedi 4 juillet au réceptif du stade Léo-Lagrange, a témoigné de la bonne santé de ce club avec un budget à l’équilibre. Le tout malgré des mois difficiles dus au retrait d’Arès, le mécène providentiel qui devait porter le FCC vers les glorieux sommets professionnels.



Les U16 R1 en U17 nationaux !

En premier lieu, Damien Perrusson a confirmé à l’assemblée, une bonne soixantaine de personnes présentes, la validation de la DNCG, ce qui permet dorénavant au club d’avancer sans cette fameuse épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ensuite, le président a insisté sur la dynamique sportive de toutes les équipes engagées en cette saison 2025-2026.

Il a rappelé le parcours incroyable de l’équipe première, celui tout aussi performant de la B entraînée par Nicolas Jambon, laquelle a accédé au championnat R2 et l’histoire rêvée des U16 R1, qui, au prix d’une saison exemplaire, ont hissé pavillon jusqu’en U17 nationaux. « L’équipe B a su trouver l’amalgame entre les jeunes et les anciens, indiquait Nicolas Jambon, coach et ancien joueur du cru. Ce n’était pas gagné au départ et ce sont les joueurs qui ont accompli cet exploit. Bravo à eux » poursuivait-il.



Adidas entre sur le terrain

Si la formation reste plus que jamais au cœur des débats, dont le jeune Baptiste Pouillat hérite de cette lourde mission et ô combien essentielle, le FCC a annoncé officiellement un changement d’équipementier. « Désormais, toutes les équipes évolueront sous les couleurs d’Adidas. Des jeunes aux seniors, commentait Damien Perrusson. Il est important que tout le monde joue avec le même maillot ».



Enfin, Damien Perrusson a longtemps insisté sur le bénévolat, maillot indispensable de la vie d’un club. Une demande largement soutenue par Dominique Rougeron, adjoint au maire de Chalon pour les quartiers Centre et rapporteur de budget, ainsi que Claude Mennella, représentant de l’OMS.