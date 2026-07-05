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Dijon - Un mort, trois blessés et 27 personnes mises en sécurité dans l’incendie d’un appartement

Publié le 05 Juillet 2026 à 09h21

Dijon - Un mort, trois blessés et 27 personnes mises en sécurité dans l’incendie d’un appartement

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