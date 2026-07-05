CANICULE - En vert ce dimanche, la Saône et Loire repart en jaune à partir de lundi

Les prévisions de Météo France placent la Saône et Loire en vigilance jaune à la canicule à compter de ce lundi. Les températures vont reprendre un coup d'accélérateur de quelques degrés, pour s'établir à des 36-37°c à l'ombre pour les journées de mercredi à vendredi. Météo France laisse entendre une nouvelle dégradation orageuse à l'issue de ce nouveau coup de chaud, autour du 14 juillet, date du changement de lune. D'ici là, la prudence sera de mise pour toutes les personnes à risque.