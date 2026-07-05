Saône et Loire

CANICULE - En vert ce dimanche, la Saône et Loire repart en jaune à partir de lundi

Par L.G

Publié le 05 Juillet 2026 à 10h41

CANICULE - En vert ce dimanche, la Saône et Loire repart en jaune à partir de lundi

Un nouvel épisode caniculaire est en approche, même si pour le moment, il apparaît moins intense que le précédent.

Les prévisions de Météo France placent la Saône et Loire en vigilance jaune à la canicule à compter de ce lundi. Les températures vont reprendre un coup d'accélérateur de quelques degrés, pour s'établir à des 36-37°c à l'ombre pour les journées de mercredi à vendredi. Météo France laisse entendre une nouvelle dégradation orageuse à l'issue de ce nouveau coup de chaud, autour du 14 juillet, date du changement de lune. D'ici là, la prudence sera de mise pour toutes les personnes à risque. 