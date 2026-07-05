Bresse
Qu’il est beau le peuple lorsqu’il festoie joyeusement aux Nuits Bressanes !
Par Michel POIRIAULT
Publié le 05 Juillet 2026 à 21h27
Même si les motifs sont fondamentalement différents, dans une de ses chansons, Jean-Louis Aubert titrait : Voilà c’est fini ». A la jonction du samedi 4 et du dimanche 5 juillet, les Nuits Bressanes ont rendu l’âme. C’était dans le cours normal des choses, prévu de longue date puisque le festival dure deux jours. Tous les festivaliers, avérés en particulier, espèrent qu’en 2027 il repartira d’un bon pied afin de leur apporter ces créneaux qui permettent de se libérer des chaînes entravantes du quotidien de manière moins crue.
Exit l’actualité et ses oppressions, nationales et internationales, et place nette pour le défoulement jubilatoire. Conforté dans ses convictions par de bienveillantes conditions climatiques vendredi 3 et samedi 4, le public a pu profiter à loisir du « camp retranché », clefs en main. Car non seulement trois spectacles avec une montée en puissance garnissaient à chaque fois les tranches horaires concernées, mais en sus des parures dorées il y avait dans la mouvance des festivités artistiques comme un petit village au sein duquel il était loisible de flâner au gré de ses inspirations, de se mettre sous la dent un bon morceau, de se désaltérer avec Pierre, Paul ou Jacques, voire de refaire le monde à moindres frais. Toujours, cependant, et préférentiellement, avec la banane de circonstance grosse comme ça, puisque selon la formule consacrée : « Il n’y a pas de mal à se faire du bien !» « …Ce n’est qu’un au revoir, mes frères…oui, nous nous reverrons mes frères… »
Michel Poiriault
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
RUGBY/ANNIVERSAIRE - Souvenirs du titre de champion de France de Fédérale 3 avec Ben, Raph, Caba et Nanard
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
Les patients du kiné Renko Zelenkauskis offrent des piscines à la SPA du Chalonnais
-
Dans le Jura, le clocher de l'église de Montmorot frappé par la foudre
-
Ouroux-sur-Saône : 40 professionnels à la soirée prévention de Groupama chez "The Caviste"
-
TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet