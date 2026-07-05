Qu’il est beau le peuple lorsqu’il festoie joyeusement aux Nuits Bressanes !

Même si les motifs sont fondamentalement différents, dans une de ses chansons, Jean-Louis Aubert titrait : Voilà c’est fini ». A la jonction du samedi 4 et du dimanche 5 juillet, les Nuits Bressanes ont rendu l’âme. C’était dans le cours normal des choses, prévu de longue date puisque le festival dure deux jours. Tous les festivaliers, avérés en particulier, espèrent qu’en 2027 il repartira d’un bon pied afin de leur apporter ces créneaux qui permettent de se libérer des chaînes entravantes du quotidien de manière moins crue.

Exit l’actualité et ses oppressions, nationales et internationales, et place nette pour le défoulement jubilatoire. Conforté dans ses convictions par de bienveillantes conditions climatiques vendredi 3 et samedi 4, le public a pu profiter à loisir du « camp retranché », clefs en main. Car non seulement trois spectacles avec une montée en puissance garnissaient à chaque fois les tranches horaires concernées, mais en sus des parures dorées il y avait dans la mouvance des festivités artistiques comme un petit village au sein duquel il était loisible de flâner au gré de ses inspirations, de se mettre sous la dent un bon morceau, de se désaltérer avec Pierre, Paul ou Jacques, voire de refaire le monde à moindres frais. Toujours, cependant, et préférentiellement, avec la banane de circonstance grosse comme ça, puisque selon la formule consacrée : « Il n’y a pas de mal à se faire du bien !» « …Ce n’est qu’un au revoir, mes frères…oui, nous nous reverrons mes frères… »

Michel Poiriault

[email protected]