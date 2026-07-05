DJ Carlton a mis le feu aux poudres à Louhans

DJ Carlton avait une tâche d’ampleur ce samedi 4 juillet aux Nuits Bressanes de Louhans-Châteaurenaud : ambiancer à mort le stade de Bram dans un premier temps, laisser reposer très peu de temps, puis faire en sorte que la bride soit lâchée de nouveau lors du concert de Soprano. Déjà servi par la chaleur impulsée par les conditions atmosphériques, le public, pour l’occasion debout dans la fosse, aura été complaisant de bout en bout.

Harangué, stimulé en permanence par le DJ officiel de Soprano, il n’aura en effet eu de cesse de se montrer bon élève en se pliant aux « exigences » de son mentor, désirant coûte que coûte que le mouvement volontaire et dynamique, avec ses variantes, devienne le mantra d’adeptes coopératifs. Que ce soit aux platines ou en montrant l’exemple en se sortant les tripes, DJ Carlton n’a pas fait dans la demi-mesure.

Parce que ce n’est pas le genre de la maison, et puis surtout parce que l’on n’a rien sans rien ! Et la musique de se déverser à jet continu, marqueur indélébile d’une soirée axée sur la transcendance. A fortiori lorsque l’on considère les deux danseuses Andréa et Géraldine, jumelles de surcroît, évoluant sous l’appellation « AnGe Twins », incluses dans le processus d’exultation. Les deux championnes du monde auront fait étalage de leur savoir-faire à grand renfort de démonstrations convainquantes. Simultanément moyen et fin, cette étape devait conditionner les milliers de protagonistes pour la suivante, avec un cran au-dessus. Une autre paire de manches…

Michel Poiriault

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