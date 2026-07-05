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10 000 personnes menacées sont en cours d'évacuation dans les Pyrénées-Orientales

Publié le 05 Juillet 2026 à 21h32

Aux 5 000 personnes vivant dans le massif des Aspres, s'ajoutent les habitants de d'Ille-sur-Têt qui est menacée par l'incendie.

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