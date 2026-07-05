Risque sévère de feux en Saône et Loire - La Préfecture met en place une série de mesures - Veillez à bien les respecter !

Compte tenu des risques sévères de feux de forêts et d’espaces naturels Dominique Dufour, préfet de Saône-et-Loire, classe l'intégralité du département de Saône-et-Loire en “risque sévère” feux de forêt et d’espaces naturels à partir de demain, lundi 6 juillet à 12h.

Des mesures sont prises sur l’ensemble du territoire de Saône-et-Loire :

Feux festifs

Interdiction des feux festifs, à vocation récréative, culturelle ou culturelle (feux de la Saint-Jean, feux de joie, feux de camp de scouts, carnavals…).

Barbecues

Interdiction des barbecues (tout feu à l’intérieur d’un contenant), sauf dans une cour, un jardin et sur le parking d’une habitation ou d’un ERP, sous réserve de disposer en permanence d’extincteurs ou autre dispositif d’extinction à proximité immédiate et que le feu soit surveillé en permanence.

Pétards, feux d’artifices et spectacles pyrotechniques :

- Les pétards et feux d’artifices tirés par un particulier sont interdits ;

- Les feux d’artifices non soumis à déclaration en préfecture tirés par un artificier professionnel sont autorisés à condition d’avoir reçu préalablement l’autorisation du maire de la commune.

Pour rappel, du 1er juin au 31 octobre inclus, le périmètre de sécurité du feu (incluant au minimum la zone des retombées possibles) doit se situer à plus de 200 m d’une forêt ou d’un bois ;

- Les spectacles pyrotechniques soumis à déclaration ou les feux d’artifices, privés ou publics, tirés par un artificier professionnel (titulaire d’un agrément préfectoral et d’un certificat de qualification en cours de validité), préalablement déclarés en préfecture et autorisés par le maire de la commune, sont autorisés. Pour rappel, du 1er juin au 31 octobre inclus, le périmètre de sécurité du feu (incluant au minimum la zone des retombées possibles) doit se situer à plus de 200 m d’une forêt ou d’un bois.

Par ailleurs, des mesures des mesures de restriction et d'interdiction s'appliquent en forêt et dans un rayon de 200 mètres autour, afin de prévenir tout départ de feu.

Apport et usage du feu de toute nature : une interdiction générale

- Tout apport de feu ou d'objet en ignition (cigarettes, briquets, tout dispositif mobile fonctionnant par combustion) est interdit.

- Le bivouac et le camping sauvage avec utilisation de feu, en complément des autres réglementations applicables, sont interdits.

- L’enfumage apicole avec combustion est autorisé à condition d’être muni d’un moyen de communication, d’extincteurs ou autre dispositif d’extinction, et en fin d’utilisation, l’extinction des cendres et des résidus est impératif, dans une zone sans risque de propagation de feu.

Cicurlation et stationnement

A l’exception du domaine public routier (autoroutes, routes départementales et voies communales) et des agglomérations, le stationnement et la circulation de tous véhicules (avec ou sans moteur) et de piétons, sont autorisés.

Brûlages

L'incinération des rémanents forestiers et agricoles, des déchets verts et des pailles issues des distillations est interdite.

Activités et travaux agricoles

- Les travaux agricoles et les récoltes sans utilisation de matériel pouvant provoquer un départ sont autorisés ;

- La récolte de céréales, de protéagineux et d’oléagineux, l’ensilage des maïs, ainsi que les activités de fenaison, de fauche et de pressage sont autorisées à condition d’être muni d’un moyen de communication, d’un déchaumeur* ou d’une tonne à eau, d’extincteurs ou autre dispositif d’extinction (*pour les travaux d’arboriculture et de viticulture, la présence d’un déchaumeur n’est pas obligatoire) ;

- Le broyage de la végétation et l'entretien mécanique de haies, sont interdits de 13h à 20h, et autorisés entre 20h et 13h à condition de disposer d'un moyen de communication et d'un dispositif d'extinction.

Activités et travaux forestiers (professionnels)

- Les travaux sans matériel à risque (marquage, comptages, relevés parcellaires) et ceux réalisés avec des engins de débardage, portage ou débusquage (hors abattage) restent autorisés ;

- Les travaux à la tronçonneuse, à la débroussailleuse ou avec tout autre matériel à risque (broyeur, etc.) sont interdits de 13h à 20h, et autorisés entre 20h et 13h à condition de disposer d'un moyen de communication et d'un dispositif d'extinction.

Autres activités et travaux (non professionnels)

- L’emploi de tout type de feu par les propriétaires ou ayant droits hors activité professionnelle agricole et forestière, les activités et travaux avec utilisation de matériels pouvant provoquer des départs de feux (tels que le débroussaillement, le fauchage, etc.), et le balltrap, le tir sportif en stand de tir en extérieur sont interdit ;

- La chasse ainsi que les activités économiques de loisirs sans moteurs (thermiques ou électriques), telles que l’accrobranche, le paintball, etc, sont autorisées ;

- Les tirs utilisant des munitions à balles traçantes, des artifices de simulation de type fumigène, des artifices de signalisation de type éclairant, sont interdits sauf dérogations ;

- Les manifestations sportives et culturelles sont autorisées, à condition de disposer d'un moyen de communication et d'un dispositif d'extinction.

Le préfet appelle chacun à la responsabilité et rappelle que 9 feux sur 10 sont d’origines humaines.