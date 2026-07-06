Agglomération chalonnaise
SOS – Chienne perdue à Damerey
Par Nathalie DUNAND
Publié le 06 Juillet 2026 à 14h54
Perle, une femelle braque Allemand de 7 ans, a disparu après avoir été effrayée par l’orage. Aidons-la à retrouver sa famille.
Dans la nuit du 28 au 29 juin, Perle s’est échappée de son jardin, probablement prise de panique à cause de l’orage.
Elle vit à Damerey (71). Elle ne porte pas de collier, mais elle est identifiée par puce électronique. C’est une chienne douce, sociable et peu craintive.
Sa famille est très inquiète et la recherche activement. Il est possible qu’une personne bien intentionnée l’ait recueillie ou qu’elle soit montée dans un véhicule.
Merci de partager cette annonce autour de vous afin de maximiser les chances de retrouver Perle.
Si vous l’avez aperçue ou recueillie, merci de contacter rapidement :
M. Paroche : 06 14 11 29 38
Signalement :
- Femelle Braque allemand, 7 ans
- Identifiée par puce électronique (ne porte pas de collier)
- Robe mouchetée (truitée)
- Tête marron
- Ligne blanche sur le front
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