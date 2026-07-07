AVIS DE DECES - Madame Madeleine BERT née MICHAUDET

RULLY



Eugène BERT , son époux ;

Gérard et Joëlle,

Marie-Odile,

Hélène et Jean-Pierre COQUARD,

Cécile et Bernard CLEAU,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine BERT née MICHAUDET

survenu le 5 juillet 2026,

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 10 juillet 2026 à 15 heures en l'église de Rully.

Condoléances sur registres.

La famille remercie toute les personnes qui prendront part à sa peine.