Côte chalonnnaise

AVIS DE DECES - Madame Madeleine BERT née MICHAUDET

Publié le 07 Juillet 2026 à 07h24

 RULLY


Eugène BERT , son époux ;
Gérard et Joëlle,
Marie-Odile,
Hélène et Jean-Pierre COQUARD,
Cécile et Bernard CLEAU, 
ses enfants ;
ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine BERT née MICHAUDET
survenu le 5 juillet 2026,
à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 10 juillet 2026 à 15 heures en l'église de Rully.
Condoléances sur registres.
La famille remercie toute les personnes qui prendront part à sa peine.