Côte chalonnnaise
AVIS DE DECES - Madame Madeleine BERT née MICHAUDET
Publié le 07 Juillet 2026 à 07h24
RULLY
Eugène BERT , son époux ;
Gérard et Joëlle,
Marie-Odile,
Hélène et Jean-Pierre COQUARD,
Cécile et Bernard CLEAU,
ses enfants ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Madame Madeleine BERT née MICHAUDET
survenu le 5 juillet 2026,
à l'âge de 90 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 10 juillet 2026 à 15 heures en l'église de Rully.
Condoléances sur registres.
La famille remercie toute les personnes qui prendront part à sa peine.
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