L'ancien Sous-Préfet de Chalon, Olivier Tainturier, nommé coordonnateur des projets industriels dits "Notre Dame"

Communiqué de presse

Ces projets, initiés par le président de la République, s'inscrivent dans la « méthode Notre-Dame », fondée sur une gouvernance interministérielle resserrée, un pilotage opérationnel renforcé et une capacité à lever rapidement les obstacles administratifs et réglementaires. Ils visent à accélérer les investissements industriels structurants pour la souveraineté économique et productive de la France. Répartis sur l'ensemble du territoire, ils représentent des investissements clés dans des secteurs clés et constituent un levier majeur de réindustrialisation, d'innovation et d'emploi.

Olivier Tainturier exercera un rôle pleinement tourné vers le terrain. Il aura vocation à aller à la rencontre des porteurs de projets, des préfets, des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs industriels, en lien avec la Direction générale des Entreprises, les autres ministères, et les services locaux de l'Etat afin d'identifier concrètement les points de blocage, d'accélérer leur résolution et de garantir un suivi opérationnel au plus près des réalités locales.

Il exercera ses fonctions sous l'autorité de Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie.

« La réussite de notre stratégie industrielle repose sur notre capacité à transformer rapidement les décisions en réalisations concrètes. J'ai confié cette coordination au sous-préfet Olivier Tainturier en raison de son expérience de terrain, de sa connaissance fine des acteurs locaux et de sa capacité éprouvée à faire aboutir des projets industriels. C'est cette même exigence de résultats que je souhaite aujourd'hui appliquer aux grands projets stratégiques industriels de notre pays », a déclaré Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie.