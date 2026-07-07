Marnay : Une belle fête des voisins à la salle Vince

Les habitants des rues de Gigny, Bretard et Passoux de la commune de Marnay avaient choisi de célébrer la traditionnelle Fête des voisins au mois de juin. Convivialité, bonne humeur et soleil étaient au rendez-vous.

35 Marningots, se sont retrouvé à la salle communale afin de partager une belle journée de juin placée sous le signe de l'amitié et du vivre-ensemble.

A la bonne franquette

Chacun avait apporté sa contribution au repas : une généreuse paella, accompagnée de différents plats salés et sucrés faits maison. ll n'en faut pas plus pour régaler les convives.

Le maire, Patrick Theveniaux, est même venu se joindre au groupe à l'heure de l'apéritif, l'occasion d'échanger quelques mots dans une ambiance chaleureuse.

Pas question de rester à table toute la journée ! Pour éliminer quelques calories et surtout prolonger les échanges, les boules de pétanque ont rapidement remplacé les assiettes. Les parties se sont enchaînées dans les rires et la bonne humeur, sous un soleil généreux.

Une édition 2026 pleinement réussie, qui confirme une nouvelle fois que la convivialité est bien présente dans la commune.