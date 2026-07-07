Champforgeuil

AVIS DE DECES -Monsieur Patrick DANNEAU

Publié le 07 Juillet 2026 à 07h25

 CHAMPFORGEUIL


Sandrine et Gilles,
Olivier et Séverine,
sa nièce, son neveu et 
leur conjoint ;
Julie, Laure, Manon,
ses petites-nièces et leur conjoint ;
Steven, Dylan,
ses petits-neveux ;
Lina, Lucas, Elise, Mia, Enzo,
ses arrière-petits-neveux ;
Bernadette,
sa très chère amie

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick DANNEAU
survenu le 6 juillet 2026, à l'âge de 69 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 15 juillet, à 9h15, à la salle du crématorium de Crissey.
Ni plaques ni fleurs.
Patrick repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.
La famille remercie le personnel de l'EHPAD le Nid d'Aveline de Saint Germain-du-Plain pour son dévouement.

Une pensée pour ses parents,

Clotaire et Madeleine
ainsi que pour son frère et 
sa belle-sœur,

Jacky et Claudette