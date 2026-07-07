AVIS DE DECES -Monsieur Patrick DANNEAU

CHAMPFORGEUIL



Sandrine et Gilles,

Olivier et Séverine,

sa nièce, son neveu et

leur conjoint ;

Julie, Laure, Manon,

ses petites-nièces et leur conjoint ;

Steven, Dylan,

ses petits-neveux ;

Lina, Lucas, Elise, Mia, Enzo,

ses arrière-petits-neveux ;

Bernadette,

sa très chère amie

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick DANNEAU

survenu le 6 juillet 2026, à l'âge de 69 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 15 juillet, à 9h15, à la salle du crématorium de Crissey.

Ni plaques ni fleurs.

Patrick repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD le Nid d'Aveline de Saint Germain-du-Plain pour son dévouement.

Une pensée pour ses parents,

Clotaire et Madeleine

ainsi que pour son frère et

sa belle-sœur,

Jacky et Claudette