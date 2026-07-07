Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Madame Rosa DELORME née COZZOLINO

Publié le 07 Juillet 2026 à 07h26

 CHALON-SUR-SAÔNE


Sandrine et Mikaël, Nathalie et Hervé, ses filles et ses gendres ;
Morgane, Chloé, Adam, Raphaël, ses petits-enfants adorés ;
Tonio, son frère ;
ses amis,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rosa DELORME née COZZOLINO
survenu brutalement le lundi 
6 juillet 2026, à l'âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 9 juillet 2026, à 14h30, en l'église du Sacré-Cœur à Chalon-sur-Saône.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.