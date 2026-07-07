Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Monsieur Roger GUYONNET

Publié le 07 Juillet 2026 à 07h27

 CHALON-SUR-SAÔNE


Christian, Véronique et Béatrice, ses enfants et leurs conjoints ;
Jeremy, Sébastien, Emilie, Marion, Marie, Antoine, Etienne, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs ;
ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Roger GUYONNET
survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 10 juillet à 10 heures en l'église Notre Dame des Lumières de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.