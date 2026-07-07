AVIS DE DECES - Monsieur Bernard MOLLARD

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS - GERGY



Madeleine Mollard,

son épouse ;

Patricia et Pascal Varrault,

sa fille et son gendre ;

Amaury, Mathilde et Elyse,

ses petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Bernard MOLLARD

survenu à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 10 juillet, à 10 heures, en l'église de Saint-Germain-du-Bois.

Bernard repose à la chambre funéraire de Saint-Germain-du-Bois.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera déposée au profit de la recherche contre le cancer.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.