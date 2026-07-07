Bresse

AVIS DE DECES - Monsieur Bernard MOLLARD

Publié le 07 Juillet 2026 à 07h28

 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS - GERGY


Madeleine Mollard, 
son épouse ; 
Patricia et Pascal Varrault, 
sa fille et son gendre ; 
Amaury, Mathilde et Elyse, 
ses petits-enfants ; 
et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Bernard MOLLARD
survenu à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 10 juillet, à 10 heures, en l'église de Saint-Germain-du-Bois. 
Bernard repose à la chambre funéraire de Saint-Germain-du-Bois. 
Ni fleurs, ni plaques. 
Une urne à dons sera déposée au profit de la recherche contre le cancer. 
La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.