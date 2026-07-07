AVIS DE DECES - Monsieur Paul SEGUIN

SAINT-SERNIN-DU-PLAIN(NYON) - SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE



Bruno Seguin,

Pascal et Véronique Seguin,

Isabelle et Donatino Menadeo,

ses enfants,

Elise, Romain, Damien,

Jean-Baptiste, Mélanie, Jonathan, Amandine, Fanny, Manon,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

André,

son frère ;

son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Paul SEGUIN

survenu le 5 juillet 2026, à l'aube de ses 92 ans.

Paul repose au complexe funéraire, 10 rue de Pologne au Creusot.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 10 juillet 2026, à 10h30, en l'église de Saint-Sernin-du-Plain.

La famille rappelle à votre souvenir

Georgette

son épouse.