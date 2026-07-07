Vallée de la Dheune

AVIS DE DECES - Monsieur Paul SEGUIN

Publié le 07 Juillet 2026 à 07h29

 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN(NYON) - SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE


Bruno Seguin,
Pascal et Véronique Seguin,
Isabelle et Donatino Menadeo,
ses enfants,
Elise, Romain, Damien, 
Jean-Baptiste, Mélanie, Jonathan, Amandine, Fanny, Manon,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
André,
son frère ;
son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Paul SEGUIN
survenu le 5 juillet 2026, à l'aube de ses 92 ans.

Paul repose au complexe funéraire, 10 rue de Pologne au Creusot.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 10 juillet 2026, à 10h30, en l'église de Saint-Sernin-du-Plain.

La famille rappelle à votre souvenir

Georgette
son épouse.