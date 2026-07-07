Trois intoxications suite à l'incendie d'un appartement rue Edouard Bénès à Chalon
Publié le 07 Juillet 2026 à 07h39
L'incendie de l'appartement a nécessité la prise en charge de 3 personnes, transférées vers les urgences du centre hospitalier de Chalon pour intoxication.
Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi, dans cet appartement situé rue Edouard Benès à Chalon. Un important dégagement de fumée s'est produit dans l'ensemble de l'immeuble, nécessitant l'évacuation, le temps des opérations de secours. D'importants moyens ont été mobilisés afin d'empêcher toute propagation. Les secours ont pris en charge trois personnnes, dont deux enfants, incommodés par les fumées. A noter qu'une autre intervention a eu lieu dans la même rue ce lundi soir.
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