Trois intoxications suite à l'incendie d'un appartement rue Edouard Bénès à Chalon

Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi, dans cet appartement situé rue Edouard Benès à Chalon. Un important dégagement de fumée s'est produit dans l'ensemble de l'immeuble, nécessitant l'évacuation, le temps des opérations de secours. D'importants moyens ont été mobilisés afin d'empêcher toute propagation. Les secours ont pris en charge trois personnnes, dont deux enfants, incommodés par les fumées. A noter qu'une autre intervention a eu lieu dans la même rue ce lundi soir.