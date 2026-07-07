Chalon sur Saône
Des cyclopèlerins allemands feront étape à Chalon-sur-Saône avant Compostelle
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 07 Juillet 2026 à 14h00
Une étape placée sous le signe de l'amitié franco-allemande et de l'esprit du pèlerinage. Plus de détails avec Info Chalon.
Le lundi 27 juillet 2026, Chalon-sur-Saône accueillera Karl et Suzanne Zimmer, un couple originaire de Solingen, ville allemande jumelée avec la cité de Nicéphore.
L'information nous a été communiquée par Anne Passerat, la présidente du Comité de jumelage de Chalon-sur-Saône, pour qui ce genre d'initiative illustre parfaitement la vocation des jumelages : favoriser les rencontres, les échanges et l'amitié entre les peuples.
Pour rappel, Chalon-sur-Saône est jumelée avec Solingen (Allemagne), Saint Helens (Angleterre) et Novara (Italie). Depuis 2006, la Ville entretient également un partenariat avec Næstved, au Danemark. Ces liens favorisent les échanges culturels, sportifs, scolaires et associatifs, contribuant à renforcer l'amitié entre les peuples.
Les deux cyclistes se sont lancés dans un ambitieux périple à vélo reliant Solingen à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette étape chalonnaise constituera une halte symbolique sur le chemin de leur pèlerinage vers la célèbre cité espagnole.
À cette occasion, Karl et Suzanne seront accueillis par Michael Caboche, le vice-président du Comité de jumelage de Chalon-sur-Saône en charge des relations avec l'Allemagne.
La journée se terminera par un dîner convivial au restaurant Le Bouillon Bernard, situé au 5, rue Charles-Baudelaire, offrant un moment d'échange placé sous le signe de l'amitié franco-allemande et du jumelage entre les deux villes.
Cette halte dans la cité de Nicéphore sera bien plus qu'une simple étape : un moment de convivialité illustrant la vitalité des liens entre Solingen et Chalon-sur-Saône, porté par l'esprit du voyage, du partage et de l'amitié franco-allemande. Nul doute que Karl et Suzanne Zimmer reprendront ensuite la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle avec un beau souvenir chalonnais en mémoire.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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