La Bobine referme sa saison sur une savoureuse note de fraises et d'émotions

Un ultime rendez-vous et 130 spectateurs ont accompagné la fermeture estivale de l'association. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi 6 juillet 2026, la saison 2025-2026 de La Bobine s'est achevée sur une belle note, au Mégarama Chalon.

L'association chalonnaise pour le cinéma proposait les deux dernières séances de «Un champ de fraises pour l'éternité», le dernier film d'Alain Raoust, porté par un trio d'acteurs particulièrement inspiré : Philippe Rebbot, Florence Loiret Caille et Grégory Montel.

Pour dire vrai, tout le casting mérite son besant de cacahuètes.

Avant la première projection, Chantal Thévenot, la présidente de l'association, a pris quelques instants pour remercier les fidèles spectateurs et annoncer la pause estivale. Le rendez-vous est désormais fixé au lundi 7 septembre 2026, toujours au Mégarama Chalon, avec «Soudain», le nouveau long métrage du réalisateur japonais Ryūsuke Hamaguchi, réunissant Virginie Efira et Tao Okamoto. D'une durée exceptionnelle de 3 heures 15, ce film nippo-germano-belgo-français ne sera proposé qu'à deux séances. Vous voilà prévenus !

Pour cette ultime soirée de la saison, 130 spectateurs ont pris place dans les salles du Mégarama Chalon lors des projections de 17 heures et 19 heures 30. Entre les deux séances, un verre de l'amitié était offert par les bénévoles, accompagné de quelques barquettes de fraises et de fraises Tagada, un clin d'œil gourmand au titre du film.

Avec «Un champ de fraises pour l'éternité», Alain Raoust signe une comédie douce-amère où une radio locale ne diffuse plus que pour les derniers habitants d'un camping promis à la disparition. Entre humour, tendresse et émotion, le réalisateur brosse le portrait de personnages fragiles mais profondément attachants, qui s'accrochent à leur dignité et à leurs liens humains face à un monde qui les oublie. Dans ce petit univers en sursis, Philippe Rebbot fait une nouvelle démonstration de son immense talent. Avec son naturel désarmant, son humour à fleur de peau et cette capacité rare à faire surgir l'émotion dans les situations les plus ordinaires, il donne au film une humanité qui touche juste et illumine cette chronique estivale pleine de délicatesse.

La Bobine range donc son projecteur pour l'été, avec le sentiment du travail accompli et une nouvelle belle fréquentation. Les amoureux du septième art ont désormais rendez-vous le lundi 7 septembre pour une nouvelle saison qui s'ouvrira avec «Soudain», un film événement de Ryūsuke Hamaguchi, preuve que l'association entend continuer à mêler cinéma d'auteur, découvertes et moments de partage.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati