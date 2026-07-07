Châtenoy le Royal
Retour en images sur « Châtenoy en fête ».
Par Christian CLEAUX
Publié le 07 Juillet 2026 à 14h41
C’est maintenant une tradition, « Châtenoy en fête » organisé par le CCAS et la mairie se déroule quelques jours avant les fêtes du 14 juillet, animations et feu d’artifice sont au programme.
Cette manifestation, devenue une tradition au complexe sportif vers le gymnase, a attiré environ 1600 personnes sur l'ensemble de la journée, dont de nombreux élus, avec un pic pour le feu d’artifice, feu d’artifice qui, cette année, a demandé encore plus de précautions de la part des artificiers professionnels.
Pour la partie fête, les petits ont pu profiter des balades en calèche, circuit de voitures à pédales, atelier boxe avec un ring gonflable, châteaux gonflables, mur d'escalade, atelier maquillage et il y avait même un coin détente pour les tout-petits. Arsène et Léogadie de l’ERJ avaient organisé également une web-radio. Ils ont interviewé des participants à cette journée.
La soirée :
De 20h30 à 22h00, DJ Liam (mixage et saxophone), jeune musicien plein de talent est venu faire monter l'ambiance au milieu des spectateurs. Spectateurs devenus un peu convives profitant de consommer boissons, crêpes sucrées... ou du salé (saucisses frites). La buvette/petite restauration a connu un énorme succès.
Comme chaque année, Monique Charles était présente pour vendre les glaces au profit de l’association "Ecoute et soutien des enfants hospitalisés". Une belle action qui a apporté son îlot de fraicheur !
Enfin, à 23h00, un feu d'artifice d'environ 15 minutes est venu illuminer le ciel, sous les applaudissements des spectateurs, annonçant aussi la fin de cette manifestation.
Les agents du CCAS, des services de la ville, ainsi que de nombreux élus, se sont ensuite entraidés pour ranger tout le matériel.
Photos fournies par Fabrice Rignon adjoint
C.Cléaux
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