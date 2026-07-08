Chalon sur Saône
AVIS DE DECE - Dominique FOURNIER
Publié le 08 Juillet 2026 à 07h07
CHALON-SUR-SAÔNE
Laëtitia, Antony, ses enfants ;
ses petits-enfants ;
Ginette et Antoine Soto,
Joëlle Galland,
ses sœurs et son beau-frère ;
Patrick, Romain, Rodolphe,
ses neveux ;
ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Dominique FOURNIER
survenu dans sa 73e année.
Ses obsèques civiles auront lieu lundi 13 juillet, à 15h15, à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.
Une pensée pour
sa maman et son beau-frère
-
Canicule : la Ville reste mobilisée pour protéger les Chalonnais
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
L'édition 2026 du Rallye de la Côte Chalonnaise interdite sur décision préfectorale
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet
-
La résurrection contagieuse des Nuits Bressanes
-
Stratosphérique Christophe Maé, l’astre solaire de la 1ère soirée des Nuits Bressanes
-
Les patients du kiné Renko Zelenkauskis offrent des piscines à la SPA du Chalonnais
-
Dominique Dufour, préfet de Saône-et-loire : «Je n’exclue pas de rendre obligatoire le port du casque sur les trottinettes»
-
Ouroux-sur-Saône : 40 professionnels à la soirée prévention de Groupama chez "The Caviste"
-
Élios, le noble chow-chow. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais
-
Dans le Jura, le clocher de l'église de Montmorot frappé par la foudre
-
SECHERESSE EN SAÔNE ET LOIRE - Des opérations de contrôle vont être menées