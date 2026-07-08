Chalon sur Saône

AVIS DE DECE - Dominique FOURNIER

Publié le 08 Juillet 2026 à 07h07

 CHALON-SUR-SAÔNE


Laëtitia, Antony, ses enfants ; 
ses petits-enfants ; 
Ginette et Antoine Soto,
Joëlle Galland,
ses sœurs et son beau-frère ; 
Patrick, Romain, Rodolphe,
ses neveux ;
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Dominique FOURNIER
survenu dans sa 73e année.

Ses obsèques civiles auront lieu lundi 13 juillet, à 15h15, à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey. 
La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour

sa maman et son beau-frère