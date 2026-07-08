AVIS DE DECE - Dominique FOURNIER

CHALON-SUR-SAÔNE



Laëtitia, Antony, ses enfants ;

ses petits-enfants ;

Ginette et Antoine Soto,

Joëlle Galland,

ses sœurs et son beau-frère ;

Patrick, Romain, Rodolphe,

ses neveux ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Dominique FOURNIER

survenu dans sa 73e année.

Ses obsèques civiles auront lieu lundi 13 juillet, à 15h15, à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour

sa maman et son beau-frère