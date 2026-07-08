Canicule : la Ville reste mobilisée pour protéger les Chalonnais



La Préfecture de Saône-et-Loire a mis en oeuvre le niveau orange du plan ORSEC Canicule à compter du 7 juillet. La Ville de Chalon reste pleinement mobilisée et adapte le déploiement de son plan anti-canicule. Ces mesures restent fonction de l’évolution de la situation, et d’autres dispositions pourront être prises en cas de besoin afin d’adapter les dispositifs.



Prendre soin des plus vulnérables



Dès le 16 juin dernier, la Ville de Chalon-sur-Saône avait anticipé l'arrivée de cet épisode caniculaire en diffusant un communiqué d'information invitant les personnes âgées, isolées ou fragiles à s'inscrire sur le registre communal canicule géré par la Maison des Seniors. Une communication avait également été réalisée sur le site de la ville, les réseaux sociaux et les panneaux digitaux d’information. L’inscription à ce registre permet d’être appelé quotidiennement par la Maison des Seniors en cas de déclenchement du Plan Canicule par la Préfecture.

Face à ce nouveau épisode de canicule, les appels de suivi auprès des personnes âgées ont repris afin de s’assurer de leur état de santé, de leur rappeler les gestes de prévention et de vérifier qu’elles ne rencontrent aucune difficulté.

Le nombre d’inscrits dépasse à ce jour les 300 personnes.

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire ! Les personnes isolées ou fragiles de plus de 60 ans peuvent sans délai s’inscrire sur ce registre canicule (dossier à retirer à la Maison des Seniors). Cette inscription peut également être réalisée par un proche (plus dinformation au 03 85 93 85 20).



Le service de portage de repas à domicile,

mis en place par la Ville et qui propose des formules à la carte, contribue également à vérifier l’état d’hydratation des

- bénéficiaires ainsi que le contenu du réfrigérateur. Les repas sont livrés tous les jours, permettant un porte-à-porte quotidien.



Manifestations associatives, culturelles et sportives



Compte tenu du niveau de vigilance orange, la Ville de Chalon-sur-Saône appelle les associations à la plus grande vigilance.



Dans ce contexte, il est demandé d’étudier l’opportunité de maintenir toute manifestation considérée comme ne pouvant être organisée dans de bonnes conditions de sécurité, qu’elle se déroule en extérieur ou en intérieur (locaux insuffisamment rafraîchis, absence de conditions adaptées, public fragile, etc.).



La Ville recommande à chacun de se rapprocher des structures organisatrices d’événements pour s’assurer du maintien ou de l’annulation de ceux-ci.





Les accueils de loisirs Sans Hébergement (ALSH) Anne Frank et Carmel



Ø Renforcement du réseau de climatisation : afin d’améliorer les conditions d’accueil pendant cet épisode de fortes chaleurs, la Ville a procédé au renforcement d’équipements des accueils de loisirs en déployant deux climatiseurs supplémentaires dans les ALSH, ce qui permet d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. De plus, les activités proposées sont adaptées pour garantir leur bien-être.



Parcs et jardins : le square Chabas reste ouvert

Ø Avec plus d’une dizaine de parcs et jardins, Chalon-sur-Saône dispose de nombreux lieux où trouver de la fraîcheur, la très grande majorité étant en accès libre 24h/24 au public :



- Parc Georges-Nouelle

- Prairie Saint-Nicolas

- La coulée verte

- Jardin du Conservatoire

- Parc de la biodiversité

- Lac des Prés Saint-Jean

- Parc des Aubépins





Le square François-Chabas reste ouvert 24h/24 le temps de la canicule.

Rappel des lieux rafraîchis ouverts au public



Parallèlement, la Ville de Chalon propose aux personnes vulnérables de venir se rafraîchir dans des locaux climatisés.

· Maison des Seniors, 36, rue Général-Leclerc. Tel : 03 85 93 85 20. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 et de 13h à 17h.



· Résidence Autonomie Béduneau, 10 rempart Sainte Marie. Tel : 03-85-41-89-39. Du lundi au dimanche de 9h à 19h.



· EHPAD Roger Lagrange. 1, rue Aristide Briand. Tel : 03-85-97-27-60. Du lundi au vendredi de 14h à 17h.



· Résidence Autonomie Esquilin, 5 rue Colette. Tel : 03-85-41-52-36. Du lundi au dimanche de 9h à 19h.



· Maison de quartier Stade/Plateau, rue Edgar Varèse. Tel : 03-85-46-62-05. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi).



· Résidence Domitys « Les Séquanes », 63 rue Garibaldi. Tel : 03-59-28-48-50. Du lundi au dimanche de 8h à 20h.



· Maison de quartier Centre, 40 rue d'Uxelles. Tel : 03-58-77-10-31. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi).



· Résidence Les Girandières, 21, Avenue Victor Hugo. Tel : 03-85-45-03-00. Du lundi au vendredi de 10h à 11h45 et de 14h à 18h.



· Résidence Lauprêtre, 7B, Rue Denon. Tel : 03-85-93-14-32. Du lundi au dimanche de 8h30 à 20h30.



· Maison de quartier Aubepins, 8 rue du Pont de Fer. Tel : 03-85-46-61-27. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi).



· Résidence Les Hirondelles, 4, Avenue J. F Kennedy. Tel : 03-85-99-18-10. Du lundi au vendredi de 10h à 20h.



· Maison de quartier Charreaux, 10 rue Fourier. Tel : 03-85-46-26-34. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi).



· EHPAD Korian La Villa Papyri, 9, allée Saint-Jean des Vignes. Tel : 03-85-97-05-97. Du lundi au dimanche de 10h30 à 18h.



· EHPAD Korian Bel’Saône, 6, Impasse du Carloup. Tel : 03-85-41-77-00. Du lundi au dimanche de 8h à 19h



Information et responsabilité collective





La situation météorologique étant susceptible d'évoluer rapidement, les décisions pourront être adaptées en temps réel dans les prochains jours.



La Ville de Chalon-sur-Saône appelle chacun à adopter les gestes de prévention recommandés : s'hydrater régulièrement, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, rechercher les espaces de fraîcheur et prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées, isolées ou fragiles.



Dans ce contexte exceptionnel, la municipalité reste pleinement mobilisée pour concilier protection de la population, responsabilité collective et maintien, chaque fois que possible, de la vie locale qui fait la vitalité de Chalon-sur-Saône.