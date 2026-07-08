Bourgogne
Opération Tranquillité Vacances : un dispositif gratuit pour partir l’esprit serein
Publié le 08 Juillet 2026 à 09h41
Vous prévoyez de partir en vacances ou de vous absenter quelques jours ? Avant de fermer votre porte, pensez à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV), un service gratuit mis en place par les forces de sécurité intérieure pour contribuer à la protection des habitations pendant les périodes d’absence.
Grâce à ce dispositif, les personnes inscrites peuvent bénéficier d’une surveillance de leur domicile par la police ou la gendarmerie durant leur absence. Des patrouilles peuvent être effectuées aux abords de votre logement afin de détecter d’éventuelles situations inhabituelles et de prévenir les risques de cambriolage.
Comment bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances ?
L’inscription doit être réalisée avant votre départ. Elle permet aux forces de l’ordre de connaître votre période d’absence et les informations utiles concernant votre domicile.
La démarche est simple et gratuite. Elle peut être effectuée en ligne via le site officiel de l’administration française ou auprès des services de police ou de gendarmerie selon votre lieu de résidence.
Quelques conseils avant de partir
En complément de l’OTV, quelques gestes simples peuvent renforcer la sécurité de votre logement :
éviter de signaler publiquement votre absence sur les réseaux sociaux ;
demander à un proche de relever votre courrier ;
fermer correctement portes, fenêtres et accès secondaires ;
utiliser éventuellement un système d’éclairage programmé pour donner l’impression d’une présence.
L’Opération Tranquillité Vacances ne remplace pas les dispositifs de protection habituels, mais constitue une mesure de prévention supplémentaire pour partir plus sereinement.
Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel du service public.
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